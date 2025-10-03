El Escalante alza el telón de la temporada en el Teatro Principal con la nueva versión de 'L'Aneguet Lleig' - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

En vísperas de su 40 aniversario, el Escalante inicia la temporada en el Teatro Principal de València con la nueva versión de 'L'Aneguet Lleig', un musical de Albena Teatre premiado con el Max que podrá disfrutarse durante el mes de octubre en el coliseo de la calle de las Barcas.

En palabras de la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, "este es solo el comienzo de una temporada repleta de grandes emociones para el público familiar, puesto que se celebra el 40 aniversario de un proyecto teatral que forma ya parte de nuestras vidas".

'L'Aneguet Lleig', creada por Albena Teatre en 2015 y reconocida con el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical un año después, alzará el telón del Principal este sábado, 4 de octubre, a las 18.00 horas, según ha indicado la Diputación de Valencia en un comunicado.

Dirigida por Carles Alberola, con música y letra de Noèlia Pérez y Josep Zapater, la nueva versión del aclamado musical se repone para las familias los días 4, 9, 11, 12 y 18 de octubre a las 18.00 horas en el teatro de la Diputación, con pases para colegios los días 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 y 20 del mismo mes.

El estreno oficial de la producción de Albena Teatre "abre un período histórico para el Escalante y todas las personas que hacen posible que el proyecto siga muy vivo después de cuatro décadas", ha resaltado Gil, quien ha subrayado "la gran labor creativa del teatro Escalante, que en esta temporada recién iniciada cuenta con 14 estrenos absolutos y 236 funciones programadas".

Igualmente, ha puesto en valor "los 40 años que lleva el Escalante al servicio de la infancia, convirtiéndose en el principal teatro para familias y escuelas". "El gran acierto y lo que hace único el proyecto es la labor de acercar las artes escénicas a los espectadores más pequeños a través de la imaginación y la apuesta por grandes compañías, especialmente valencianas", ha afirmado.

A partir del cuento de Hans Christian Andersen, la compañía Albena Teatre invita a sumergirse en una metáfora fascinante que habla del valor de la autoestima y de la confianza en un mismo. Un musical infantil con canciones animadas que adentra en una fábula clásica que emociona tanto a los pequeños como a los mayores con su magia y sus descubrimientos.

"GRAN TEMPORADA PARA EL PÚBLICO FAMILIAR"

La directora y coordinadora artística del Escalante, Marylène Albentosa, ha apuntado que la producción de Albena Teatre "es un inicio a la altura de una gran temporada de teatro para el público infantil y juvenil, para ese público familiar que ha ayudado todos estos años a mantener vivo el proyecto".

Albentosa ha agradecido "a todas las personas que han hecho posible que el Escalante haya llegado hasta aquí, público, creadores, compañías...": "A ellas y ellos dedicamos la programación de este año, a los que hemos crecido con el Escalante y al nuevo público que se incorpora".

Entre ese público destacan las 30.000 butacas escolares reservadas en 150 funciones, más de la mitad de las programadas en la temporada del 40 aniversario del proyecto teatral de la Diputación, que contará con producciones como 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', de Infinito Teatro; 'Dominare', de Maduixa Teatre; i 'Marieta', d'Horta Teatre.

Además, dos producciones Escalante estarán de gira en Puçol, Benigànim, l'Olleria, El Genovés, Aldaia, Silla y Picassent: 'Boira', creada per Maquinant Teatre y dirigida a público de 6 a 12 años; y 'Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets', de Bramant Teatre, pensada para jóvenes de 14 a 17 años.

La programación para el público infantil presenta aventuras, emoción y espacios para la reflexión con propuestas como 'Anònims', de Rauxa Cia; 'Copiar', de Animal Religion; 'La Maestra', de Anita Maravillas; 'La Tempesta', de Zero en Conducta; 'Nadal de circ amb Escalante', de La Fam; 'Abocador', de Bramant Teatre; 'An-Ki', de Cia. Ortiga; 'El Pati', de Pérez & Disla; 'Flipa-fest: Dies de Màgia a l'Escalante', de Nacho Diago; y el 'Objetuarium' de Ana Ulloa.