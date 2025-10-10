El Escalante estrena su nueva producción 'Todo saldrá mal (y será perfecto)' de la mano de Infinito Teatro

'Todo Saldrá Mal (Y Será Perfecto)' En El Escalante - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputación de Valencia, estrenará el próximo 25 de octubre una nueva producción propia, el musical de Infinito Teatro 'Todo saldrá mal (y será perfecto)'. La obra celebra la amistad, la autenticidad y la valentía de ser uno mismo.

La nueva producción del Escalante para esta temporada 25-26 tendrá funciones en el Centro Cultural Nave 3 Ribes el 25 de octubre a las 19.00 horas y el 2 de noviembre a las 18.00 horas, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

El musical, dirigido a público de entre 12 y 17 años, tendrá también pases escolares los días 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre a las 10.30 horas.

Las risas y canciones "inolvidables" de esta puesta en escena dirigida por Víctor Lucas y Mamen Mengó, con escenografía de Los reyes del Mambo, descubrirán que "el caos y lo imperfecto puede ser extraordinario".

Un aula vacía, una asignatura que nadie quería y un profesor de teatro apasionado que llega cuando nadie lo esperaba. Infinito Teatro pone el foco en los prejuicios y las presiones sociales a las que se enfrentan los adolescentes. 'Todo saldrá mal (y será perfecto)' plasma sobre el escenario las diferentes historias de cinco jóvenes que parecen haberse perdido en medio de las expectativas.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que el Escalante "continúa con la apuesta por el talento local con cuatro producciones propias para la nueva temporada". Con el estreno de 'Todo saldrá mal (y será perfecto)' "levantamos el telón del segundo musical producido por la Diputación para esta temporada tan especial; una cita a la que queremos invitar a todos los jóvenes de nuestra provincia para seguir poniendo a la juventud valenciana en el centro de la escena", ha apuntado.

"Este año, con motivo del 40º aniversario del Escalante, hemos preparado una programación muy especial con 40 compañías, 20 de ellas valencianas, para ofrecer más de 230 funciones con el fin de acercar las artes escénicas desde la primera infancia hasta la adolescencia con historias repletas de aventuras y emoción", ha resaltado.

'COPIAR'

El Escalante ofrece también para el mes de octubre una "divertida" invitación a 'Copiar', un espectáculo de Animal Religion que sube al escenario a niños de ocho a diez años para transitar por un recorrido "emotivo" y "ecléctico" donde la única guía es la copia con el fin de conectar y aprender.

'Copiar', espectáculo inmersivo ganador del premio FETEN 2025, se pondrá en escena en el Teatre Principal de València el 26 de octubre a las 18.00 horas y contará con Quim Girón, director artístico de la compañía Animal Religion, además de autor y artista de circo.

Los pases escolares serán los días 23, 24, 27 y 28 de octubre a las 10.30 horas. Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares se pueden adquirir a través de la web y en taquilla antes de cada representación.