La Escuela de Arte de Alicante imparte clases en línea tras fumigar el centro por una plaga de pulgas

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) está impartiendo clases en línea después de que esta semana se hayan fumigado sus instalaciones tras detectar una plaga de pulgas, según han informado fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por Europa Press.
Desde la administración autonómica han apuntado que tras fumigar el martes el centro, la empresa de limpieza ha considerado oportuno dar una segunda pasada, por lo que este miércoles se ha vuelto a realizar esta acción.
Las mismas fuentes han detallado que, cuando haya finalizado la fumigación, se limpiarán las instalaciones, aunque han matizado que entre ambas actuaciones "han de pasar unas horas". Mientras tanto, las clases continuarán impartiéndose en línea.