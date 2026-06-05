Especialistas abordarán en Gandia cómo "descifrar la amenaza invisible de los microplásticos" en los océanos

Archivo - Un voluntario muestra varios pellets en la palma de su mano. IMAGEN DE ARCHIVO. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un panel de expertos se dará cita, del el 1 al 3 de julio, en la sede de la UNED en Gandia (Valencia) en un curso de verano que intentará "descifrar la amenaza invisible de los microplásticos" y analizar "cómo estos residuos se han convertido en una amenaza directa para la salud y el medio ambiente".

En las jornadas, que se desarrollarán con el lema 'Basura marina del planeta: microplásticos, amenaza ambiental y alimentaria', los y las especialistas explicarán la contaminación de nuestros océanos "desde una perspectiva científica y práctica".

Entre los académicos y científicos que participarán figuran Pilar Fernández Hernando, catedrática de Química de la UNED o los investigadores del CSIC Juan Muñoz Arnanz y Begoña Jiménez Luque.

Los asistentes se "sumergirán en un programa dinámico que combina la ciencia con la concienciación" y que estará integrado por una docena de conferencias magistrales en las que se abordarán los métodos de detección de microplásticos en alimentos y su impacto en la fauna.

Asimismo, se han programado una serie de debates abiertos, con espacios interactivos para resolver dudas con los investigadores, y una sesión práctica en la que el alumnado tendrá la oportunidad de conocer cómo se analizan estos contaminantes de la mano de profesionales.

La asistencia puede ser presencial o virtual en directo o en diferido y la información está disponible en el enlace https://extension.uned.es/actividad/idactividad/51691