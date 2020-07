Especialistas alertan: descuidar tratamientos y hábitos saludables aumenta el riesgo de accidente cardiovascular

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Descuidar los tratamientos y los hábitos saludables durante el verano aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares como el ictus, las anginas e infartos de miocardio y la insuficiencia cardiaca y renal, según ha advertido la doctora Catheline Lauwers, jefa del servicio de cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia.

La especialista ha explicado que se ha observado que durante las vacaciones de verano dos de cada diez pacientes con problemas cardiovasculares "no toman su medicación, lo que unido a un relajamiento en los hábitos saludables entre los que se encuentran un aumento del consumo de alcohol y tabaco, comidas fuera de casa y falta de ejercicio físico favorecen el aumento de las cifras tensionales".

Además, el aumento de las temperaturas en el periodo estival también supone un riesgo para este tipo de pacientes. Tal y como indica la doctora, "el calor provoca la vasodilatación y la deshidratación corporal que favorecen una tensión arterial más baja y originan episodios de hipotensión que, en los casos más graves, pueden provocar mareos, perdida de conciencia, disminución del volumen de orina, taquicardias y palpitaciones".

Otro de los factores a tener en cuenta es el alto valor diurético de determinados hipertensivos que aumentan la deshidratación del paciente hipertenso, por lo que la doctora Lauwers aconseja "beber mucha agua y ajustar la medicación a una dosis correcta en esta época del año".

La doctora recuerda la importancia de consultar con el especialista si aparecen episodios de malestar o cefalea y acudir siempre al servicio de urgencias si se presenta dificultad para respiratoria o dolor en el pecho.

CONSEJOS PARA HIPERTENSOS EN VERANO

Lauwers recomienda acudir consulta del cardiólogo al inicio del verano para ajustar la medicación, especialmente los diuréticos, además de tener en cuenta algunos consejos, entre ellos evitar en desplazamientos de larga duración la inmovilidad y caminar cada dos horas, además de hidratarse para evitar la trombosis venosa profunda.

Recomienda también llevar en todo momento el tratamiento médico, evitar salir a la calle entre las 12 y las 16 horas para no sufrir un golpe de calor, mantener una dieta saludable con mucha fruta y verdura, evitar ingerir cosas saladas en abundancia para no aumentar la tensión y la retención de líquidos, evitar grandes cantidades de alcohol por su capacidad de provocar arritmias y disminuir la fuerza contráctil de nuestro corazón y no elegir destinos vacacionales muy calurosos y altura de más de 2.000 metros.

Otros consejos son mantenerse bien hidratados y beber ente 2 y 2,5 litros de agua y evitar el café y los zumos por su alto contenido en azúcares, así como llevar ropa ligera y muy transpirable para evitar la sudoración excesiva y la deshidratación.