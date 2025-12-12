El espectáculo de circo 'Tenet' llega al Teatro Principal de València

Espectáculo de circo ‘Tenet’. - GVA

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta el 14 de diciembre en el Teatro Principal de València el espectáculo de circo de gran formato 'Tenet' impulsado por Eunoia Kolektiva.

Alessio Martelli, Amer Kabbani, Bàrbara Vidal, Bernat Messeguer, Blanca Canela, Florencia Galimberti, Guillermo Tricas, Guim Fabré y Fèlix Cucurull interpretan este espectáculo que ofrece una imagen calidoscópica de la realidad, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Ocho acróbatas en escena y un músico en la técnica, que nos llevan a cuestionar cómo percibimos esa realidad que nos rodea, explorando qué ocurre cuando invertimos nuestra manera de mirar.

Los intérpretes se ponen en juego y experimentan con diferentes perspectivas de una misma situación a través de sus propios cuerpos: observan desde distintas alturas, giran sobre sus ejes, cambian las direcciones. Descubren que las acrobacias que los conectan abren un universo de posibilidades tridimensionales, donde cada uno tiene un punto de referencia completamente distinto.

La música original y en directo del espectáculo acompaña el juego de los acróbatas, aportando una dimensión sonora que, en ocasiones, complementa la acción y, en otras, conduce hacia sitios completamente inesperados.

Con una estética física impactante y una dramaturgia visual sugerente, el espectáculo invita a desarrollar una mirada más profunda detrás del virtuosismo de los portés acrobáticos, poniendo en reflexión dramatúrgica la conciencia corporal en relación con el espacio y con los demás.

Eunoia Kolektiva está formada por cuatro parejas de portés acrobáticos; ocho artistas con diferentes trayectorias personales que se unen a finales de 2022 e impulsan un proyecto común, Tenet.

Las entradas están a la venta en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.