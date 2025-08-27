Esquerra Unida Alacant acusa al gobierno de Barcala (PP) de "inacción frente al riesgo de inundaciones"

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida Alacant ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, encabezado por Luis Barcala (PP), de "absoluta inacción" ante "la inminente llegada de septiembre y el riesgo real de episodios de lluvias torrenciales" e "inundaciones".

La formación ha señalado que "mientras en municipios vecinos" como Elche (Alicante) o Cartagena (Murcia) se han puesto en marcha planes de prevención y limpieza de barrancos, imbornales y cauces", en la capital alicantina "no se está haciendo absolutamente nada".

Y pone como ejemplo "claro" el caso ilicitano: "El alcalde, Pablo Ruz, dio instrucciones hace semanas para adelantar los trabajos de limpieza de barrancos, consciente de que la prevención es la única forma de evitar desgracias. Hoy las brigadas ya trabajan en el barranco de San Antón y seguirán con otros cauces en respuesta a la preocupación vecinal".

"Lo mismo sucede en Cartagena, donde se ha desplegado un plan intensivo de limpieza de imbornales en los puntos más sensibles para garantizar la seguridad de la población. En cambio, en Alicante el PP sigue mirando hacia otro lado. No se ha anunciado ni iniciado ningún plan de prevención, ni de limpieza intensiva, ni de coordinación con las empresas concesionarias". ha agregado Esquerra Unida Alacant.

Desde la agrupación local han difundido un comunicado en el que han señalado que "el miedo a una dana marca la agenda de muchos municipios, pero en Alicante parece que el PP prefiere cruzar los dedos y esperar a que no pase nada".

Esquerra Unida Alacant ha recordado que una dana no es un fenómeno "nuevo ni imprevisible" y que "la ciudad arrastra un déficit histórico de limpieza de imbornales y cauces que cada episodio de lluvias deja en evidencia". "No se trata de fatalismo, se trata de responsabilidad política. Alicante no puede ser la excepción en el litoral mediterráneo: la prevención salva vidas y evita daños", ha agregado.

Por todo ello, ha reclamado a Barcala y a su equipo "que pongan en marcha de inmediato un plan integral de prevención frente a lluvias torrenciales, que incluya limpieza urgente de imbornales y alcantarillado en los puntos negros ya identificados", así como la "revisión y desbroce de cauces y barrancos dentro de la competencia municipal".

"La política de brazos cruzados del PP es una amenaza para Alicante. Si en Elche y Cartagena se actúa, aquí no hay excusas. El Ayuntamiento debe dejar la propaganda y trabajar por la seguridad de los vecinos", ha señalado Lucía Ibáñez, coordinadora de Esquerra Unida Alacant.