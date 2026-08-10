Estabilizado el incendio forestal de Tírig tras tres días activo

CASTELLÓ 10 Ago. (EUROPA PRESS)

El incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes, se encuentra estabilizado tras tres días activo. En consecuencia, finaliza la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana y se desescala a situación 1.

Así lo han anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director técnico del puesto de mando avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de este lunes por la tarde.

En esta reunión se ha recalculado el número de hectáreas afectadas, que desciende a un total de 754 en lugar de las 810 que se habían contabilizado este lunes por la mañana. De ellas, 404 corresponden a Tírig y 350 a la localidad de Catí.

La gran mayoría de las 754 hectáreas afectadas están en superficie forestal, hasta un total de 617. Además, según la última estimación, el perímetro del incendio asciende de 21 a 22,8 kilómetros.

Actualmente ya no hay ninguna orden de confinamiento ni de evacuación. Casi todos los vecinos de Catí que fueron evacuados este pasado domingo han vuelto a sus casas: han regresado todos los que estaban alojados en el polideportivo de Xert, mientras solo quedan tres personas en la residencia de Morella y probablemente regresarán este próximo martes.

EMPIEZA LA RETIRADA DE LA UME

En cuanto a la situación del incendio, actualmente se está perimetrando la superficie afectada y ya se han desescalado medios del Gobierno. "Todo lo que necesitamos lo estamos retornando a sus bases para que puedan trabajar en otros incendios y en otras emergencias", ha subrayado el responsable del PMA.

"En principio, el incendio está muy bien. No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología: a partir de mitad tarde pueden entrar 80 o 90 kilómetros de viento y primará la seguridad de los intervinientes", ha expuesto el director técnico.

Por tanto, a partir de ahora se redimensionarán los efectivos movilizados al incendio de Tírig en base a las necesidades actuales, "y también dándoles lógicamente un descanso más que merecido por el trabajo excepcional que han estado realizando", ha remarcado el conseller.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición de los responsables del dispositivo, ha empezado su desescalada para replegarse a la base de Bétera (Valencia). "Y, desde luego, para estar otra vez en permanente alerta para atender cualquier requerimiento que la Generalitat Valenciana pueda hacer a los medios del Estado en cualquier situación de emergencia", ha recalcado Bernabé.

Como balance, Valderrama ha destacado el trabajo intenso de extinción en los últimos días, que ha ayudado que haya "mejorado muchísimo" este incendio hasta darlo por estabilizado. Además, ha vuelto a agradecer la colaboración y coordinación de las administraciones y el comportamiento cívico de los vecinos afectados.

La delegada del Gobierno también ha agradecido "el trabajo leal entre instituciones" y el esfuerzo de todos los efectivos, "con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio". "Los profesionales de las emergencias han demostrado, una vez más, que son unos grandes profesionales, que trabajan horas sin descanso en situaciones, en muchos casos, extremas", ha manifestado.

Y ha señalado que "estamos viviendo un verano en el que es evidente cómo incendios sucesivos han arrasado gran parte de nuestra comunidad, de nuestro territorio, y por lo tanto debemos seguir manteniéndonos alerta".

PRUDENCIA ANTE LAS TORMENTAS Y EL ECLIPSE

En esta línea, tanto la delegada del Gobierno como el conseller han pedido "máxima prudencia" de la ciudadanía ante el riesgo de incendios, ante la alerta meteorológica por tormentas de este lunes por la tarde y ante el eclipse solar total del próximo miércoles, una jornada en la que se espera una gran cantidad de desplazamientos en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, dado que el incendio sigue activo, la Diputació de Castelló agradece la prudencia y responsabilidad de los vecinos y ruega a la población seguir las indicaciones y protocolos establecidos por la Guardia Civil. Se recomienda no aproximarse al perímetro de los incendios y mantenerse informado solo por los canales oficiales.