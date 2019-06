Estañ (Podem): "La unidad no es un mantra, quiero una organización plural pero que no implique estar dando espectáculo"

Publicado 08/06/2019 12:09:49 CET

El secretario general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, cree que el reto que tiene Podemos por delante es ser capaz de mantener un debate "responsable" y "honesto" para "tener soluciones, no para ver quién tiene la culpa" de los resultados electorales. A su juicio, ha habido "muchas actitudes irresponsables en estos años" y hay que articular un espacio para debatir: "La unidad para mí no es un mantra, yo quiero una organización plural, pero que sea una pluralidad que no implique estar dando espectáculo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Estañ ha señalado que una vez se ha cerrado el ciclo electoral tras el 26M Podemos debe poder debatir y reflexionar sobre sí, un debate "que no sea autoflagelarse, que gusta mucho, que no sea en la prensa y que sea con tiempo y para verdaderamente ser el proyecto que quiere ser".

El dirigente autonómico ha incidido en que la visión del debate no puede ser en términos "de buenos y malos, de leales y desleales, sino de qué posiciones tiene cada uno". La unidad, para Estañ, "no puede significar pensamiento único en ningún caso" pero hay que tener los debates "donde toca, de la manera que toca y para tener soluciones, no para decir quién tiene la culpa".

Preguntado sobre si considera, como han apuntado algunas voces dentro del partido, que existe un "hiperliderazgo excesivo" de Pablo Iglesias, ha mantenido que "Podemos no habría existido sin Pablo Iglesias, pero no puede todo únicamente depender de lo que haga Pablo Iglesias", por lo que aboga por avanzar en una mayor territorialización "que genere otros liderazgos más implicados en el territorio".

"Somos a día de hoy demasiado dependientes de la organización estatal, se hizo una primera estrategia en Vistalegre I de apostarlo todo a las generales, a partir de ahí teníamos que desandar ese camino y territorializar más, ahí tenemos que asumir responsabilidades todos. Hemos estado haciendo elecciones todo el rato, ahora que ese ciclo electoral se ha cerrado ya toca relajarnos", ha indicado.

A su juicio, esa falta de estructura territorial arraigada ha influido, junto a la desmovilización, en los "malos resultados" conseguidos en las municipales del 26 de mayo y ha admitido que todos tienen parte de responsabilidad, aunque salva a los actores municipales: "Creo que en muchos sitios los mayores responsables no están en lo municipal, y ahí también me incluyo, han estado haciendo muchísimo trabajo, muchas campañas sin prácticamente ningún recurso".

Preguntado si cree que alguien de la cúpula debería dar un paso atrás, ha afirmado que no es una cuestión "únicamente de personas, sino de funcionamiento, de ver cómo se plantea un proyecto a largo plazo" y una vez se haga, "habrá tiempo de decir si hay que asumir responsabilidades o plantear dimisiones en todos los niveles", pero "eso es la parte final de un proceso de reflexión".

Sobre si es partidario de convocar un Vistalegre III, Estañ ha indicado que ahora hay que decidir qué políticas de gobierno se quieren impulsar a nivel nacional y, a partir de ahí hay que "hacer una reflexión pausada" con un debate político y "no entre partes".

En el caso de la Comunitat Valenciana, Podem está ahora inmerso en la negociación del Botànic II y una vez reciba la información detallada desde los municipios y se reúna con los dirigentes locales y nuevos concejales, planteará un Consejo Ciudadano Autonómico específico.

PROPORCIONALIDAD EN EL BOTÀNIC II

Respecto al resultado en las autonómicas valencianas, Estañ ha admitido que "no fue bueno, pero permite decantar qué políticas se van a hacer ahora en el nuevo pacto de gobierno". Asegura que no se ha arrepentido "en ningún momento" de no haberse postulado para encabezar la candidatura de Podem a la Generalitat porque su apuesta política es que una misma persona no puede ser portavoz, secretario general y además, si se da el caso, conseller.

Ha subrayado en relación a las negociaciones para conformar el nuevo Consell que desde su formación plantearon una "mínima evaluación" del Botànic I que les hubiera gustado "más extensa", y ha agregado que hay que garantizar la proporcionalidad del resultado que dieron las urnas, sin exigir "ni más ni menos que lo que los valencianos votaron".

"Estamos viendo cuál va a ser ese escenario y yo creo que si todos mantenemos posturas sensatas saldrá", ha indicado, aunque haya un contexto en el que "algunos se quieren permitir tener más fuerza de la que los valencianos les han dado en las urnas".

Preguntado sobre si cree que el PSPV ha actuado como si tuviera mayoría absoluta, ha apuntado que en una negociación "siempre hay diferentes roles y papeles, hay cosas que a veces sobran, a veces nos acostumbramos a un tipo de negociación donde se dicen cosas que no se piensan simplemente para luego poder bajar". "Nos entendemos mucho mejor diciendo cosas sensatas y no planteando exigencias de máximos que luego sabemos no se van a dar".

"NO VAMOS A INVENTARNOS CONSELLERIAS"

Respecto al mestizaje, Estañ incide en defender que no haya "compartimentos estancos, sitios que sean de ningún partido" en las consellerias y "luego ya en función de la representatividad de cada uno veamos dónde cada uno aporta más", siempre con el objetivo de que "haya la mayor cohesión posible".

Sobre el número final de consellerias, ha señalado: "No vamos a inventarnos consellerias simplemente por un encaje numérico, eso sería muy mala posición". Preguntado sobre qué áreas querría dirigir Unides Podem, ha explicado que "tienen que ser temas de gobierno, que se tomen en serio todas las fuerzas" porque "no sirve de nada que se diga 'venga Podemos lleva Vivienda' si luego no hay un compromiso efectivo de solucionar la emergencia habitacional", por ejemplo.

Estañ no es muy partidario de que Turismo, por ejemplo, tenga una conselleria propia, sino que esté dentro de una visión de los sectores productivos, y sigue defendiendo la tasa turística, a la espera de que desde las otras 'patas' del Botànic hagan propuestas alternativas "que generen ingresos, que ya existan o que no sean inventos peligrosos". "Si hay una propuesta mejor, estamos totalmente abiertos".

A su juicio, el cambio climático "tiene que estar en todas partes, pero lo que no puede ser es que no esté en ninguna", y tiene que tener un impulso político claro. Sobre si le otorgaría una conselleria, ha indicado: "Sí, incluso diría más, una posición no sé si de vicepresidencia, no lo sé, pero que tenga un espacio propio y un calado transversal".

SEPARACIÓN DE PODERES

En relación al 'quién', Estañ ha señalado que su candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, "es un buen perfil y por eso fue candidato, tiene capacidad de gestión" pero tampoco puede servir "para todo". "En función de a qué acuerdo se llegue, plantearemos esos perfiles", ha indicado.

El dirigente de Podem considera necesaria la división entre el poder ejecutivo y el legislativo, y se muestra partidario de no acumular cargos: "Quien esté de conseller, que se dedique a ser conseller, y quien se dedique a ser diputado, a ser diputado".