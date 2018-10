Estañ (Podem): "Ya no hay excusa para no vaciar de competencias las diputaciones"

Publicado 29/06/2018 13:14:54 CET

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, cree que "ya no hay excusa para no vaciar de competencias las diputaciones" y tomar "medidas de coordinación" para traspasarlas a nivel autonómico, local y comarcal.

Estañ ha realizado estas declaraciones tras reunirse junto a la diputada en el Congreso de Unidos Podemos, Ángela Ballester, con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, al ser preguntado por la detención y puesta en libertad del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otros cinco miembros de la corporación provincial, en el marco de la operación Alqueria en la causa abierta por presunta prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra.

Para el diputado autonómico, se trata de una "situación muy grave" que "tendría que ver, a parte de con un funcionamiento clientelar de la Diputación, con hipotéticos delitos de malversación". A su juicio, "ya no hay excusa para no vaciar de competencias las diputaciones", algo que según ha explicado "se puede hacer con una ley de las Corts" y confía en que "jurídicamente ya no va a ser bloqueada por el PP, que era uno de los riesgos jurídicos que se tenía anteriormente".

Según Estañ, "se debe avanzar en ese modelo y en la fiscalización de medidas para evitar un funcionamiento clientelar que se está dando en Valencia con el mismo epicentro donde se dieron las de (el expresidente 'popular' de la Diputación) Alfonso Rus, --Divalterra, antigua Imelsa-- y que se está dando en Alicante, no olvidemos que el presidente de la Diputación (César Sánchez) ha sido de nuevo imputado y que está siendo protagonista de un funcionamiento de ayudas a dedo y que tiene que ver con un uso partidista de las instituciones", ha subrayado.

En todo caso, el secretario general de Podem espera que todo "se resuelva judicialmente cuanto antes y que se tomen medidas desde la Generalitat para lo que se esperaba del Botànic, que es vaciar de competencias las diputaciones, y contundencia y tolerancia cero ante la corrupción", ha sentenciado.

A su entender, es el momento de emprender "medidas de coordinación" para traspasar algunas competencias de las diputaciones a nivel autonómico y otras a nivel local y comarcal.

"Eliminarlas no porque depende de una revisión constitucional de la que somos abiertamente favorables", ha apuntado, pero en todo caso, ha defendido la idea de "avanzar en lo posible para mejorar los recursos y el funcionamiento de nuestros municipios y eliminar también la opacidad y el funcionamiento clientelar que han protagonizado las diputaciones en la política valenciana históricamente".

"HAY TIEMPO" EN ESTA LEGISLATURA

De hecho, ha recordado que ya en los presupuestos del año pasado pactaron algunas "medidas que tendrían que haberse llevado a término y que se podrían haber hecho vía decreto-ley". "Entendemos que ha habido cierta cautela legal sobre los decretos de coordinación que fueron recurridos pero sí que hay que buscar una forma". "Con voluntad política" Estañ cree "sí que hay tiempo" de acometer este vaciado de competencias en esta legislatura.

Por último, preguntado por si su formación apoyará el candidato propuesto por Ximo Puig para liderar la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha puntualizado que "esa decisión, dentro Valencia en Comú, tiene que tratarse y decidirse pero para nosotros sí que sería importante que fuese un candidato o candidata comprometido con esta visión de las Diputaciones y que nos diga algo sobre qué pretende hacer con Divalterra".