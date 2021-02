Estudiantes protestan en el rectorado de la UPV para exigir la subida de la remuneración mínima en prácticas de empresa

El Consejo de Gobierno crea una Comisión Técnica que estudiará las "implicaciones" que puede tener esa equiparación

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes convocados por el Front Estudiantil Unificat (FEU-València) protestan este jueves en el rectorado de la Universitat Politècnica de València (UPV) para "exigir la subida de la remuneración mínima en prácticas de empresa".

A las 11.30 horas han llevado a cabo una concentración ante el edificio del rectorado con una pancarta en la que se podía leer 'La educación no mantiene la distancia de seguridad con los intereses empresariales'. Posteriormente, han entrado en el edificio haciendo ruido con sartenes y cacerolas pidiendo hablar con el rector y, más tarde, han continuado reclamando fuera del rectorado ser atendidos por el máximo responsable de la universidad.

La protesta se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno. Según FEU, el pasado 10 de diciembre se aprobó por mayoría en el Claustro Universitario, equiparar la bolsa mínima de prácticas de empresa al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida que "supondría duplicar el actual salario mínimo de prácticas, pasando de 3,75€/h a 7,43€/h".

Este jueves, 18 de febrero, "tras más de dos meses de espera, el punto debía trasladarse al Consejo de Gobierno, pero el equipo rectoral ha decidido cambiarlo: pasó de ser la aprobación de la equiparación del salario mínimo de practicas al SMI a la aprobación de hacer una comisión".

La exigencia de los estudiantes ya tiene un recorrido de casi dos años, que empezó con un boicot en 2019 al Foro de Empleo de la UPV, unas jornadas en las que varias empresas se dan a conocer a los estudiantes mediante actividades y casetas informativas. Tras estas primeras propuestas, se creó una plataforma dedicada a esta reclamación: 'Precari en pràctiques', que convocó varias asambleas y reuniones hasta que la exigencia llegó al máximo órgano de representación de la universidad.

Por su parte, fuentes de la Politècnica han explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una Comisión Técnica --"en la que participan responsables de escuelas, alumnos y representantes del Servicio Integrado de Empleo de la UPV", recalcan-- que estudiará qué implicaciones puede tener esa equiparación.

IMPACTO EN LAS OFERTAS

Sobre todo, apuntan, teniendo en cuenta que las prácticas son obligatorias en algunos títulos y que las escuelas se pueden encontrar con que las empresas "pueden dejar de ofertar prácticas en esas condiciones".

Las mismas fuentes precisan a Europa Press que la comisión valorará qué repercusión puede tener esa decisión e informará al Consejo de Gobierno para que decidan, de manera motivada, si se aprueba o se rechaza la propuesta del Claustro Universitario.

REUNIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y EL RECTOR

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, el rector de la UPV finalmente ha recibido a dos representantes de los estudiantes, que le han trasladado sus reivindicaciones: por un lado, que en el próximo Consejo de Gobierno de abril se vote la propuesta de la retribución mínima; que la plataforma de estudiantes sea miembro de la comisión que la estudia como "agente activo de esta moción" y, en tercer lugar, poder "tener voz" en el consejo del gobierno para defender esta iniciativa.

Según ha explicado a Europa Press uno de los dos representes que ha participado en la reunión, el coordinador de FEU en la UPV Alejandro Martínez, el rector les ha indicado que en el Consejo de Gobierno de abril se celebrará la votación de esta moción pero "no ha cedido a que la plataforma sea miembro de la comisión", aunque les "llamarán para pedir opinión".

Martínez ha detallado que el rector no se ha comprometido a que puedan "tener voz" en el Consejo de Gobierno y que este último punto "ha quedado en el aire". Ambas partes se han emplazado a mantener otra reunión para "continuar la negociación".

El representante de los estudiantes ha subrayado que "seguirán peleando hasta conseguir que la reivindicación se cumpla" y ha avanzado que continuarán presionando hasta el próximo Consejo de Gobierno. "No vamos a permitir que, como mínimo, no tengamos voz", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que, "si en abril no quieren aprobar la propuesta" e "ignoran al claustro", "no se darán por vencidos".