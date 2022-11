Un estudio alerta de gordofobia en gimnasios y pide formación para superarla

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población obesa de València afirma que se la discrimina en los gimnasios y considera no se tiene en cuenta a personas con su físico en estos espacios.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio de la Universitat de València que ha entrevistado a personas con obesidad usuarias de gimnasios y ha analizado "cómo viven la discriminación en estos espacios", informa la institución académica.

El trabajo sostiene que este colectivo "sufre allí discriminación directa, a través de comentarios ofensivos del personal y por parte de compañeros". También padecen discriminación "indirecta y estructural, al ser personas estereotipadas por su físico, con dificultades para usar maquinaria deportiva que no se adapta a su cuerpo".

Entre otras medidas, el estudio propone modificaciones en los gimnasios y, sobre todo, "formar a los profesionales en actitudes que superen la gordofobia".

Este trabajo de David Argüelles y Víctor Pérez Samaniego, investigadores del Departamento de Educación Física y Deportiva, y Elena López Cañada, del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universitat de València analiza las experiencias de personas obesas en gimnasios, y desvela la discriminación directa --la más visible-- y la estructural, --la que es dañina por ignorar la diversidad y volverla anormal-- que sufren.

Las recomendaciones del estudio, publicado en la revista 'International Review for the Sociology of Sport', destacan la importancia de la concienciación ante la estigmatización de la obesidad de las entrenadoras y los entrenadores. El trabajo propone para ellos una mayor formación ante la diversidad corporal que evite los estereotipos y que tenga en cuenta los problemas que supone la discriminación.

Además, también se plantea educar sobre perspectivas de salud y de peso inclusivas, y al mismo tiempo ofrecer rutinas de ejercicios que no presupongan el deseo y la necesidad de adelgazar. La adaptación de los ejercicios y los contextos a la diversidad corporal se plantea como un factor importante ya que, con frecuencia, se obliga a las personas obesas a pensar que el único beneficio que pueden y deben obtener del ejercicio es la pérdida de peso.

En cuanto al gimnasio como espacio, el estudio resalta la importancia de adaptar los equipamientos a la diversidad corporal, pues las personas obesas tienen dificultades al usar máquinas que no están hechas para ellas, y reducir el marcado culto al cuerpo, por ejemplo, reduciendo el número de espejos. A su vez, también se plantea una visión crítica del marketing de los gimnasios y sugiere que este ha de dejar atrás la fijación nociva del peso, la sexualización y los mensajes hostiles contra la obesidad.

"¿TE PARECE NORMAL ESTAR ASÍ DE GORDO?"

Uno de los seis entrevistados de la investigación cuenta que su entrenador de gimnasio, que lo mantenía en un régimen deportivo y alimenticio extremo, le preguntó con hostilidad: "¿Acaso te parece normal estar así de gordo?". De hecho, casi todos los entrevistados aseguraron haber sufrido discriminación por parte de empleados de los gimnasios.

"Los entrenadores han demostrado claros prejuicios ante la obesidad y llegan a ser muy severos con los obesos. Esta dureza lleva a los obesos al menosprecio de sus esfuerzos y a generar una sensación de culpa por su estado físico y alimenta el desprecio de su propio cuerpo", destacan Argüelles, Pérez-Samaniego y López-Cañada.

En la actualidad hay una fijación en el peso como paradigma de la salud, por lo que en el mundo del fitness existe una fijación por la pérdida de peso. A esta situación se le suma la idea de la obesidad como una desviación propia de personas perezosas y faltas de autocontrol, que se niegan a hacer ejercicio y a controlar su dieta. Esta visión culpa al individuo de su estado, deja de lado la relevancia de factores estructurales y lo convierte en el único responsable de su estado físico, hecho que promueve la hostilidad contra ellos, resuelven los investigadores.