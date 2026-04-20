Un estudio revela que en tumores primarios de cáncer de mama ya hay células preparadas para formar metástasis

Imagen de un tumor de mama en ratón que muestra las distintas poblaciones celulares (células cancerosas en rosa). Tecnologías avanzadas de biología espacial permiten la identificación simultánea de todos los tipos celulares presentes en el tejido. - IN CSIC-UMH

ALICANTE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del laboratorio de Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad, dirigido por Ángela Nieto en el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha revelado que en los tumores primarios de cáncer de mama ya existen células preparadas para formar metástasis.

El trabajo, publicado en 'Nature Communications', combina el análisis de un modelo de ratón de cáncer de mama con datos de pacientes, según ha detallado la entidad investigadora en un comunicado.

Los resultados muestran que en el borde invasivo del tumor existe una población concreta de células capaz de invadir y, al mismo tiempo, dividirse o entrar en estado de letargo. Este "equilibrio" determina que las células que se escapan del tumor puedan o no iniciar nuevos focos tumorales en órganos distantes, las "temidas" metástasis.

Desde el instituto han explicado que el equipo de Nieto ha trabajado "durante décadas" en el proceso de transición epitelio-mesénquima (EMT), un programa que controla la migración celular durante el desarrollo embrionario y que se reactiva en los tumores para diseminar las células cancerosas y formar metástasis.

En este nuevo estudio, los investigadores "avanzan un paso más" al demostrar que "la capacidad metastática no surge por azar ni depende únicamente del microambiente del órgano de destino". Por el contrario, el "potencial metastásico ya está determinado en un conjunto de células presentes en el tumor que origina el cáncer, que adoptan un estado altamente metastásico coordinado por un factor clave", como es el gen Prrx1.

"REGULADOR" DEL COMPORTAMIENTO TUMORAL

Según Raúl Jiménez Castaño, primer autor del estudio, el gen Prrx1 actúa como un "auténtico regulador maestro" del comportamiento tumoral: "Recientemente descubrimos que Prrx1 era crucial para la diseminación del cáncer y, gracias a este trabajo, ahora sabemos que no solo activa los programas que permiten a las células desprenderse del tumor primario, sino que también controla su capacidad de dividirse y formar metástasis o, por el contrario, entrar en un estado de letargo que puede durar años".

"Lo más llamativo es que la cantidad de Prrx1 determina el efecto sobre las células cancerosas", ha añadido Nieto al respecto de este hallazgo, que ayuda a explicar una paradoja observada en muchos tumores: las células muy invasivas no siempre generan metástasis, y las más proliferativas tampoco suelen diseminarse.

La experta ha precisado que, "sin Prrx1, las células no se diseminan; con niveles muy altos, se diseminan masivamente, pero pierden la capacidad de anidar y crecer en otros órganos". "Solo cuando presentan niveles intermedios alcanzan un equilibrio óptimo entre movilidad y crecimiento", ha apostillado.

En esas condiciones, las células combinan invasión y división celular, lo que las convierte "en las más peligrosas desde el punto de vista clínico". Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó modelos genéticos en ratón, análisis de célula única, estudios de cromatina y técnicas de transcriptómica espacial que permiten observar la organización y el comportamiento de las células directamente en el tejido tumoral.

El procesamiento y análisis de los datos generados a partir de miles de células estuvo liderado por el experto en bioinformática del equipo de Nieto, el investigador Nitin Narwade. Además, en colaboración con la catedrática Gema Moreno Bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación MD Anderson Cancer Center España, los investigadores analizaron muestras de pacientes con cáncer de mama y detectaron patrones "similares" de expresión de Prrx1, lo que sugiere que "el mecanismo descrito podría tener una relevancia directa en la clasificación y el pronóstico clínico".

"ESTRATEGIAS"

Así, según el instituto, los resultados aportan una nueva perspectiva sobre el origen del potencial metastático y abren la puerta al "desarrollo de estrategias destinadas a impedir que las células tumorales alcancen ese estado particularmente peligroso".

También ha subrayado que proporcionan "un marco para mejorar la clasificación de pacientes mediante la identificación de marcadores capaces de predecir el riesgo de metástasis".