EUPV avisa al PSPV que votar contra la tasa turística sería "romper la confianza" en el Botànic

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

EUPV defiende la aprobación de la tasa turística en el próximo pleno de Les Corts y advierte a sus socios de gobierno del PSPV que "tienen que respetar los acuerdos firmados", ya que los socialistas todavía no han confirmado si la apoyaran a pesar de haber consensuado este impuesto hace meses.

"Votar en contra de la tasa turística significaría romper la confianza entre socios de gobierno", recalca Estefania Blanes, portavoz de la ejecutiva de este partido integrado en el grupo parlamentario UP. La tasa turística consensuada por el Botànic se aplicaría a partir de 2024 de forma voluntaria por cada ayuntamiento.

En un comunicado, EUPV reclama el cumplimiento de los acuerdos 'botánicos' firmados en diciembre y enfatiza los aspectos positivos del impuesto: "Es voluntario, con posibilidad de aplicar moratorias y con total autonomía de los municipios para su implantación. Se tiene que ratificar el compromiso de los tres grupos (PSPV-Compromís-UP) con esta propuesta".

También defiende que no se puede "privar" a los municipios que así lo elijan de hacer uso de ella: "Aprobar la tasa no supone ninguna pérdida de derechos para nadie, mientras que no hacerlo sí que atenta contra la autonomía municipal".

Recuerda además que este impuesto está vigente en las principales ciudades europeas y que la cuantía económica será mínima en proporción al coste de las estancias, con lo que a su juicio no desincentivará el turismo.