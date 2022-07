El PSPV sigue sin aclarar su voto sobre la tasa turística y niega que haya "crisis" en el Botànic por esta postura

UP afirma que "si se ataca una iniciativa del Botànic, se está atacando al Botànic" y Compromís da por hecho que los socialistas la apoyarán

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La síndica del PSPV en Les Corts, Ana Barceló, no ha aclarado el voto de la formación respecto a la propuesta de ley de la tasa turística, ha negado que haya una "crisis" en el Botànic por esta postura, ha insistido en que van a abrir un período de "escucha activa" con los ayuntamientos y ha apuntado al cambio de coyuntura económica y social desde que se presentó la propuesta.

Así se ha pronunciado Barceló en declaraciones en Les Corts, donde ha insistido en que no ha cambiado nada desde que ayer dejara abierto el apoyo del PSPV a esta iniciativa que acordaron presentar como proposición de ley los tres grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

Preguntada por si no supone una contradicción que los socialistas dejen en el aire su apoyo a una propuesta que presentan ellos mismos, Barceló ha indicado que "las posiciones en política nunca son erráticas, se mueven". "No quiere decir que no contemplemos ni tengamos presente el acuerdo", ha agregado.

La síndica ha opinado que cuando se presentó esta propuesta (en diciembre se firmó el acuerdo y en abril se firmó la propuesta de ley) la situación económica no era la actual, ni se había generado la inflación de este momento por los efectos colaterales de la guerra de Ucrania. Sin embargo, ha descartado hablar de crisis por esta postura y ha querido apaciguar los ánimos: "Ni se rompe España ni se rompe la Comunitat Valenciana".

Por ello, ha manifestado que no sabe a "qué les va a llevar" estas conversaciones, pero que el resultado "no tiene porqué ser ni negativo ni positivo". Así, ha indicado que escucharán lo que les preocupa a los alcaldes, que tienen "dudas que merece la pena que sean aclaradas" ante un asunto en el que ha habido "mucha intoxicación por parte de los grupos de la derecha" que han "intentado confundir muchísimo".

Como síndica de Compromís, Papi Robles ha reiterado que en la coalición están "muy tranquilas" porque dan por hecho que el PSPV acabará apoyando la tasa turística, al igual que en otros casos de "supuesto no cumplimiento" de acuerdos como en la votación de presupuestos.

"Es una proposición presentada y dialogada por los tres grupos (...) Somos un gobierno estable que dialoga", ha recalcado, recordando que ellos abogaban al principio por un impuesto autonómico y no municipal.

Desde Unides Podem, Ferran Martínez ha remarcado que la tasa "ya no es una propuesta solo de Unides Podem", sino de todo el Botànic y que incorpora propuestas del PSPV como que sea municipal, voluntaria. "El problema no es la tasa, que se aplica prácticamente en toda Europa. El problema es el ruido", ha asegurado.

El diputado ha aseverado que "si se carga contra una iniciativa del Botànic, se está cargando contra todo el Botànic". "Todos tenemos que ser muy conscientes de ello", ha agregado. Por tanto, ha indicado que están "pendientes" de que el PSPV responda a la pregunta de si apoyará o no finalmente la tasa.

OPOSICIÓN

Entre la oposición, Mª José Catalá (PP) ha urgido a los socialistas a desvincularse de sus socios y "marcar perfil propio" rechazando la tasa, además de acusar al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de marear la perdiz y engañar al sector con medias tintas. Dicho esto, ha prometido que si su partido gobierna derogará este impuesto y que si ella es la alcaldesa de València también lo hará, ya que "parece que es un impuesto exclusivo" para esta ciudad.

La síndica de Ciudadanos (Cs), Ruth Merino, ha instado al PSPV a "recapacitar" ante la "aberración que supone la tasa turística", una herramienta que "supone subir impuestos a un sector económico que aporta tanto a las arcas públicas valencianas".

Y de Vox, su síndica, Ana Vega, ha advertido que la indefinición del PSPV demuestra que el Botànic está "roto, quebrado" y que "no está tan a favor" de la tasa. Un impuesto que, ha criticado, supondría "machacar más" al sector turístico en un momento de inflación desbocada.