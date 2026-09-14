EUPV inicia el proceso de primarias autonómicas y se marca como prioridad "la defensa de los servicios públicos"

Archivo - Rosa Pérez Garijo en imagen de archivo - EUPV - Archivo

VALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha iniciado el proceso de primarias para elegir la candidatura a la Presidencia de la Generalitat y a Les Corts en las elecciones autonómicas de 2027.

El Consell Polític Nacional de EUPV ha aprobado el reglamento del proceso y ha analizado la situación política valenciana, "con especial atención a la sanidad y la educación públicas, la vivienda, la fiscalidad, la igualdad, la diversidad, el valenciano y las políticas de emergencias", explica el partido en un comunicado.

El reglamento fija del 2 al 9 de octubre el plazo para presentar candidaturas y avales. La votación telemática tendrá lugar del 26 al 30 de octubre y el voto presencial se celebrará el 31. La proclamación definitiva de los resultados está prevista para el 3 de noviembre.

El análisis del Consell Polític Nacional, máximo órgano de la formación de izquierdas, denuncia que "los acuerdos entre el Partido Popular y Vox están erosionando derechos sociales y debilitando los servicios públicos en el País Valenciano".

El informe político señala, entre otras cuestiones, "la denominada prioridad nacional en determinadas políticas sociales, las rebajas fiscales, las políticas de vivienda, los cambios en igualdad y diversidad y la pérdida de presencia institucional y cultural del valenciano".

Frente a ello, EUPV sitúa "la defensa de lo público como eje de su alternativa" y advierte que esa "erosión se manifiesta con especial crudeza en la sanidad". La formación, que impulsó una iniciativa legislativa popular (ILP) para modificar la Ley de Salud valenciana, ha denunciado que la Mesa de Les Corts, "controlada por PP y Vox, mantiene secuestrada la ILP al no haber dispuesto su debate en el Pleno, lo que impide que los grupos parlamentarios se pronuncien sobre compromisos presupuestarios concretos".

La propuesta de EUPV plantea garantizar una financiación mínima del

10% del PIB valenciano para la sanidad pública y que al menos el 25% del presupuesto sanitario se destine a Atención Primaria, recuerdan.

EUPV sostiene que la Atención Primaria "se ha convertido en el principal cuello de botella del sistema y relaciona la falta de personal, recursos y planificación con las dificultades para obtener cita y con el aumento de las demoras en especialistas, pruebas diagnósticas y hospitales". Por eso, reclama adecuar las plantillas a las necesidades asistenciales, reducir la temporalidad, incorporar nuevos perfiles profesionales, reforzar la salud mental y otras prestaciones en Atención Primaria, frenar las externalizaciones y recuperar servicios para la gestión pública directa.

En la misma línea, aboga por una defensa de la educación pública. El Consell Polític Nacional ha expresado su "solidaridad con profesores, maestros y el conjunto de la comunidad educativa que retoman las movilizaciones iniciadas el curso anterior, y comparte sus reivindicaciones sobre plantillas, ratios, condiciones laborales, infraestructuras y recursos".

Para EUPV, el conflicto "no solo afecta a las condiciones laborales del profesorado, sino también a la calidad educativa, a las condiciones de aprendizaje del alumnado y a la defensa de la enseñanza en valenciano".

En este contexto, la formación cuestiona la modificación de las competencias de la Inspección Educativa pactada entre PP y Vox, que incorpora la supervisión de la denominada neutralidad ideológica de los centros y canales para que miembros de la comunidad educativa comuniquen posibles vulneraciones.

"ATAQUE FRONTAL A LA DIGNIDAD DEL PROFESORADO"

La coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha calificado la reforma de "ataque frontal a la dignidad del profesorado y a su labor educativa" y ha advertido de que "no es una reforma técnica, sino la instrumentalización de la Inspección Educativa al servicio de una agenda ultraderechista".

Ese mismo retroceso se extiende, según EUPV, a la vivienda, la fiscalidad, la igualdad y la diversidad, el valenciano y la protección ante las emergencias. En vivienda, la formación defiende ampliar el parque público y aplicar medidas de intervención sobre los alquileres en zonas tensionadas. En materia fiscal, reclama una política más progresiva y cuestiona unas rebajas que, a su juicio, reducen la capacidad recaudatoria de la Generalitat.

También denuncia retrocesos en igualdad y diversidad y una pérdida de presencia social, institucional y cultural del valenciano. Y, tras la dana, exige más recursos humanos y materiales para emergencias, prevención y extinción de incendios, así como el esclarecimiento de las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de la gestión de la catástrofe.