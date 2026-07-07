La evolución del incendio de Soneja permite a los desalojados regresar a sus casas

Desalojados de Azuébar se hospedan el colegio Seminario de Segorbe, a 6 de julio de 2026- Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio declarado este fin de semana en la localidad castellonense de Soneja permite a los vecinos desalojados regresar a sus viviendas, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

En concreto, a primera hora de la mañana, tras una reunión del director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la alcaldesa de Azuébar se ha acordado abrir las carreteras y dar acceso a los vecinos desalojados a sus viviendas. Se mantiene la Situación 2 del PEIF.

En el lugar del incendio permanecen esta mañana trabajando tres unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat; cuatro brigadas rurales de actuaciones forestales de Bomberos de Castellón; y un medio aéreo de la Generalitat.