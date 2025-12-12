El ex jefe de gabinete de Mazón pide respeto y asegura que denunciará "insultos y amenazas" recibidas

1035643.1.260.149.20251212151920 El jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja. - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha pedido a los medios, a su salida del juzgado de Catarroja (Valencia) donde este viernes ha testificado en la causa de la dana, "respeto" y "protección" para su familia, al tiempo que ha asegurado que prevé denunciar "insultos y amenazas" recibidas.

Tras comparecer por segunda vez como testigo ante la magistarda que instruye la investigación por la causa de la barrancada, que provocó 230 víctimas mortales, Cuenca ha señalado a lsos periodistas que lo esperaban: "Ya he colaborado con la justicia, he contestado a todas las preguntas de su señoría, de las partes".

"Ha sido una semana un poco difícil, pido protección, proteger un poquito a mi familia, estoy recibiendo insultos y amenazas, y os pido un poquito de respeto porque indudablemente voy a proceder a las correspondientes denuncias", ha zanjado.

El jefe de gabinete del 'expresident' Mazón ya acudió al juzgado a testificar hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa --el pasado día 5-- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la instructora decidió volverle a citar a declarar este viernes.

Según ha trascendido, hoy Cuenca ha aseverado que no dio ninguna instrucción a Pradas el día de la riada y que los WhatsApp de la exconsellera están "descontextualizados".