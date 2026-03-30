El exalcalde de Agres dice ante la Audiencia de Alicante que "no" intentó coger "nada que no le perteneciese"

El exalcalde de Agres (Alicante) Josep Manel Francés (Junts per Agres-Compromís) en la Audiencia Provincial de Alicante, - EUROPA PRESS

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Agres (Alicante) Josep Manel Francés (Junts per Agres-Compromís) ha asegurado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, donde se le juzga por presuntamente seguir cobrando la retribución como primer edil cuando ya no le correspondía, que no intentó coger "nada que no le perteneciese".

Fiscalía considera al ex primer edil --que ocupaba el cargo en 2019- autor de los delitos de prevaricación y malversación por los que pide provisionalmente para él 3 años de prisión y 12 de inhabilitación para empleo o cargo público.

El ministerio público mantiene que, entre los meses de septiembre de 2020 a enero de 2021, el procesado dictó resoluciones en las que se autorizaba el pago de dichas retribuciones, pese al reparo de la secretaria interventora. El perjuicio total que habría causado a las arcas municipales fue de 4.054 euros.

En su declaración este lunes, Francés ha explicado que en el pleno de julio de 2019 se acordó su retribución económica durante un plazo de un año, tras una "jugarreta" por parte de miembros de la corporación municipal, ya que habían acordado que este pago se realizase durante los cuatro años de legislatura, de acuerdo con el ex primer edil, si bien en la sesión ordinaria tomaron la decisión de que fuera por 12 meses.

En este sentido, el exdirigente municipal ha manifestado que tuvieron que tomar la decisión "en cuestión de minutos", ya que se vieron "entre la espada y la pared" porque no tenían mayoría, por lo que se acordó que la retribución fuese por un año.

La actual alcaldesa de Agres, María García Pascual, quien interpuso la denuncia, ha declarado en calidad de testigo que, en agosto de 2020, tras cumplirse el año acordado, Francés "no llevó a pleno" el debate para continuar la retribución. Por este motivo, ha continuado, la entonces portavoz del PP presentó una moción para paralizar esta retribución, que fue aprobada. Tras ello, Junts per Agres-Compromís presentó un recurso que también prosperó, por lo que el exalcalde continuó recibiendo la retribución, a excepción de los dos meses entre ambos trámites.

Además, Francés ha destacado que durante el año 2020 intentó reunirse con los grupos municipales para elaborar el presupuesto, que incluía la modificación relativa a la retribución y sus funciones, al tiempo que ha asegurado que la oposición "no se quería reunir".

También ha incidido en que la retribución que recibía por las aproximadamente 13 horas de trabajo se le descontaba de su jornada laboral y ha insistido en que "no" intentó cobrar el pago tras la moción hasta que se resolvió el recurso. "Estaba trabajando", ha enfatizado.

"PREVARICACIÓN" Y "MALVERSACIÓN"

Por su parte, el ministerio público acusa al exalcalde de "prevaricación" y "malversación", así como de causar un "perjuicio" total de 4.054 euros a las arcas municipales. La Fiscalía ha indicado que la prevaricación se produjo "en sentido omisivo", con una "auténtica desviación de poder". Respecto a la malversación, ha defendido que los pagos se realizaron "a sabiendas de que no le correspondían".

Por ello, ha pedido la pena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y empleo público por el delito de prevaricación, así como 12 años de inhabilitación por el de malversación y la devolución de los 4.054 euros.

"SE HA ACTUADO DE BUENA FE"

Por su parte, la defensa, a cargo del abogado y portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, sostiene que "siempre se ha actuado de buena fe", por lo que ha negado que exista "elemento doloso".

Además, ha recordado la declaración de la secretaria interventora en los años que se produjeron los hechos, Isabel Sirera Sanz, quien ha asegurado que no había "vicio de nulidad" ni de "anulabilidad".

También ha resaltado que no se ha producido "inactividad" por parte de Francés y ha expresado que el exalcalde "no" recibía en la empresa donde trabajaba la cantidad correspondiente a las retribuciones, por lo que "no se lucraba".

Finalmente, por los motivos argumentados, ha pedido la absolución total favorable para Francés y el juicio ha quedado visto para sentencia.

"CAMPAÑA DE ACOSO"

Tras el juicio, en declaraciones a los medios, Perles ha manifestado que el ex primer edil de Agres es "totalmente inocente" y ha reiterado que la entonces secretaria ha apuntado que "correspondía el pago de las nóminas".

En este contexto, ha subrayado que se trata de "una campaña de acoso y derribo de Compromís en general y del alcalde en particular", debido a que "la derecha está mal".

Además, ha señalado que están en un contexto en el que "están regalando viviendas de protección oficial a sus cargos y conocidos", en el que el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "enchufa a su mujer para cobrar 50.000 euros al año" y en el que "la propia alcaldesa de Agres está contratada por la Diputación, cobrando 40.000 euros al año".

"Estamos convencidos de que ganaremos el juicio, por lo que más pronto que tarde tendrá solución y podremos lavar la imagen de un alcalde que ha sido asediado", ha concluido.