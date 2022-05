Exempleadas de Thematica relatan trabajos en las campañas del PP aunque no recuerdan haber facturado al partido

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Extrabajadoras de la empresa Thematica Events han relatado diferentes trabajos en las campañas electorales del PP de Moncada y Vilamarxant en 2007 aunque no recuerdan haber facturado nada al partido.

Las exempleadas se han pronunciado así, en calidad de testigos, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por Thematica, pieza en la que hay nueve personas acusadas por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales.

Para la sesión de este jueves estaba previsto que declarase como testigo Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', tras solicitarlo la Fiscalía. Sin embargo, las defensas no tenían constancia de la fecha de esta declaración, con lo que la sala se ha visto obligada a trasladar su testimonio para el próximo martes, 17 de mayo.

El fiscal pidió la declaración de López en el turno de cuestiones previas del juicio después de que Benavent haya manifestado que su exsuegro había manipulado las grabaciones trasladadas al juzgado y que relacionan a diferentes cargos públicos y empresarios con presuntas irregularidades.

Hoy sí han declarado diferentes testigos como una extrabajadora de Thematica Events, empresa dirigida por Rafael García Barat, supuestos socio de Benavent.

Ha explicado que se encargaba de la facturación y la contabilidad de la empresa y ha manifestado que quien dirigía la mercantil era "siempre" Barat. Preguntada por los trabajos para las campañas electorales del PP en Moncada y Vilamarxant en 2007 ha manifestado que no recuerda haber facturado nada al Partido Popular: "Nunca he facturado al PP", ha dicho.

Así mismo, otra extrabajadora de Thematica Events ha asegurado que la empresa hizo trabajos para estas campañas y que ella mantuvo reuniones tanto con el candidato a la alcaldía de Moncada por el PP Juan José Medina como con Vicente Betoret, de Vilamarxant. También participó en una campaña de publicidad de autobuses con Esteban González Pons como cabeza de lista en las generales de 2008.

Sobre las campañas de 2007, se le ha mostrado un correo electrónico que mandó a Medina en el que le pedía que le dijese a quién tenía que facturar los servicios realizados: "No recuerdo el correo, pero entiendo que mi intención era la de siempre, recabar datos. Era una pregunta muy recurrente en mi vida profesional para que me confirmasen datos de facturación".

Así mismo, se le han exhibido dos facturas idénticas, con los mismos conceptos, pero con una persona diferente a facturar --el PP y una empresa pública-- y, al respecto, ha dicho que no las había hecho ella y no le sonaban. "Pero no me hubiese parecido raro si me hubieran dado a mí los datos. Era un trámite muy interno de empresa de pasar a mi compañero dónde se tiene que facturar", ha agregado.

Por otro lado, ha afirmado que desde Thematica hicieron acciones para el Bibliobús municipal, aunque no recordaba exactamente cuáles. En instrucción, la testigo afirmó al respecto que su jefe le había ordenado preparar facturar por importe no superior a 12.000 euros. Actualmente ha dicho que no recordaba este extremo y, en su caso, desconocía por qué se lo podría haber ordenado.

Por otro lado, este jueves ha declarado una persona que era miembro del comité de campaña de 2007 de Moncada, aunque ha asegurado que no recordaba prácticamente nada. Ha afirmado que "jamás" tomó ninguna decisión y, sobre quién decidía la empresa con la que se contrataba en campaña y cómo se pagaba, ha dicho que "Juanjo o en las reuniones". Además, ha afirmado que no hizo ninguna aportación para el pago de gastos.