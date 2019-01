Exgerente de la Jaume II el Just niega un "objeto oscuro de recaudación" y llama "pillastre" al 'yonki del dinero'

Publicado 23/01/2019 14:54:10 CET

Burgos tiene la conciencia "tranquila", defiende el trabajo hecho y dice que "todo lo demás son mandangas, milongas y tonterías"

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera gerente de la Fundació Jaume II El Just entre 2003 y 2007, Vicente Burgos, ha negado que esta tuviera "un objeto oscuro de recaudación", y ha indicado que "otra cosa es lo que hiciera un pillastre", en referencia a Marcos Benavent, exgerente de Imelsa que fue contratado por la fundación y autodenominado 'yonki del dinero'.

Así lo ha asegurado en su comparecencia en la comisión que investiga en Les Corts los contratos de la Generalitat con la trama investigada en el marco de la Operación Taula, donde ha defendido su trabajo al frente de la Jaume II el Just y ha asegurado que tiene "la conciencia absolutamente tranquila" sobre las decisiones que tomó el patronato y él mismo como gerente, "con lealtad, con conciencia de lo que se estaba haciendo y sin pretender otra finalidad".

Ha negado, ante las preguntas de los grupos, que como indicó Benavent en sede judicial, incitara a conseguir empresas para llevarse comisiones: "Nada más lejos de la realidad y de la fantasía del señor Benavent".

"Si hubo un señor que se dedicó a recaudar para sí mismo y que encima le pillaron con el carrito del helado años más tarde cuando era gerente de Imelsa, que responda ante la justicia, pero que no implique porque sí con un ventilador a que todos los miembros del gobierno y asimilados de aquella época éramos unos corruptos, es intolerable", ha dicho.

Así, ha apuntado que todo lo que pueda decir esta persona de él son "excusitas y triquiñuelas" para "esparcir o minimizar" la responsabilidad cuando en la fundación en ese momento "había fiscalización política y económica permanente" y se hizo un "esfuerzo grandísimo" en recuperación del patrimonio, especialmente en el Monasterio de la Valldigna: "Se exportó patrimonio y conciencia patrimonial colectiva como pueblo por toda Europa, se hicieron exposiciones, conciertos y festivales que no he encontrado parangón después, eso era el objetivo y todo lo demás son mandangas, milongas y tonterías".

NO ERA "EL DUEÑO Y SEÑOR"

Según ha indicado, no participó en la decisión de contratar a Benavent en la fundación y este "nunca" fue a allí a desarrollar su labor. Inquirido sobre por qué entonces no le despidió, ha indicado que no tenía responsabilidades de contratación. "Aquí se está entendiendo que yo era dueño y señor de la fundación y de eso nada, yo no tenía capacidad a ese nivel", ha señalado, aunque si la hubiera tenido "seguramente" le habría despedido.

Preguntado sobre la declaración de Benavent ante la Guardia Civil en que apunta a la existencia de un mandato para controlarle "por sus adicciones y su desordenada vida personal" y que "iban con mucho cuidado porque se podía gastar en droga" el dinero, Vicente Burgos ha asegurado que no ha tenido "esos problemas que dice".

"Esas cosas forman parte de ese ventilador que se pone para decir que entramos en el mismo saco unos y otros", ha señalado, aclarando que la fundación "no tenía visas ni gastos de ese tipo". "Lo que pudiera haber hecho en mi vida privada queda en el ámbito privado, que no son tampoco esas cosas. Se cree el ladrón que todos son de su condición y por eso se expresa Benavent en esos términos", ha apuntado, negando que hubiera un mandato para controlarle porque en ese caso no le hubieran dado el puesto.

Burgos ha explicado que fue González Pons quien le propuso para el cargo y que él no era el máximo responsable de la gestión, responsabilidad que recaía en el patronato y la presidencia ejecutiva, en manos de los consellers de Cultura del momento (Esteban González Pons, Alejandro Font de Mora y Trini Miró) que delegaban normalmente en directores generales y secretarios autonómicos.

Ha señalado que no recibió instrucciones del expresidente Francisco Camps, y sobre su cese "unilateral" y el finiquito que cobró, ha negado que fuera para silenciar nada.

CONTRATACIONES "SIGUIENDO LA LEGALIDAD"

Ha señalado también que él no era quien aprobaba el presupuesto, ya que lo hacía el patronato, y ha negado que dejara 9 millones de deuda, explicando que se trata de déficit por intervenciones en bienes patrimoniales de la Generalitat. También ha asegurado que, según la legislación vigente entonces, ni la fundación en aquel momento estaba sometida a la ley de contratos del sector público porque el propio Ministerio de Hacienda la reconocía como entidad privada.

En este marco, ha resaltado en todo caso que las contrataciones seguían el procedimiento legal establecido y "en ningún momento existió el mandato por el patronato de que se hicieran de otra manera", respondiendo a criterios económicos o de capacitación técnica, entre otros, como ocurre en las sociedades mercantiles. No obstante, ha admitido que él mismo o el patronato proponían contrataciones, que cumplían en todo caso la legalidad.

"No hubo advertencia de los organismos de control y fiscalizadores respecto a la manera de contratación o la gestión de los fondos y tampoco advertencias de la Intervención ni de absolutamente nadie, ni siquiera el protectorado de fundaciones, respecto a cómo se estaba gestionando en la fundación", ha resaltado.

Toda la información, ha dicho, se remitía a los órganos de control de la Generalitat y si hubieran puesto alguna pega podrían haberle llevado al juzgado "50.000 veces". Por ello, ha continuado Burgos, lo que se quiera ver más allá de las decisiones técnicas, es "pura fantasía".

"NO HABÍA CAJA FIJA"

Respecto a la existencia de recibís que firma él con distintos cargos de 400 o 500 euros "sin concepto ni justificación", Burgos ha respondido que "no había caja fija" y son cantidades que corresponderían a dietas por desplazamientos que al final "se reflejaban en cantidades redondas" porque no iban a estar "todo el día con papelitos" y "nadie llama la atención sobre esas cosas".

También ha sido preguntado por las facturas en concepto de viajes de 315.000 euros en 2007 y ha señalado que ese importe no corresponde a viajes suyos, ya que incluye a otros miembros de la fundación o comisariados, siempre relacionados con la actividad de promoción cultural.

"Todos los viajes respondían a una actividad, que fue muy ingente, si se pretende hacer ver que eran gastos personales, sea, pero no es así, la fundación ha recibido delegaciones internacionales en nombre de la Generalitat y las ha desplazado y eso tiene un coste y también lo hacen ustedes ahora", ha espetado a los diputados.

BRONCA EN LA COMISIÓN

Ha sido especialmente bronca la conversación con la portavoz del PSPV en la comisión, Carmen Martínez, que ha señalado que el PP "ha hecho mangarrufas, robar, robar y robar", y ahí están las sentencias: "Y a usted también le van a condenar", ha señalado, lo que ha provocado las protestas del PP, que considera que los grupos tienen ya hechas las conclusiones de la comisión antes de que finalice y que ha lamentado el "deplorable espectáculo" dado.

Vicente Burgos, que ha recordado a Martínez que pese a la imputación no están ya condenados "ni ha habido prueba de nada", y ha lamentado que con sus preguntas se le han "imputado veladamente delitos".

Además, ha destacado que en la fundación había miembros del patronato "de todos los colores políticos" y se trabajó con "empresas de todos los colores", y se hicieron actividades con asociaciones culturales vinculadas a Bloc-Compromís y "todo el mundo estaba aplaudiendo este tipo de iniciativas", lo que demuestra que "no eran sectarios". Se trajeron a Valencia exposiciones, ha dicho, de personas "que no se identifican en absoluto con el PP" y todo se hizo "en beneficio y para disfrute del personal".