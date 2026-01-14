El exjefe de Bomberos y testigo clave en la dana afirma que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert

Basset atiende a los medios a su llegada a los juzgados de Catarroja - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha afirmado a su llegada a los juzgados de Catarroja, donde hoy está citado para testificar en el procedimiento de la dana, que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert.

Basset se ha acercado al órgano judicial pasadas las 9.15 horas, donde este miércoles y el próximo lunes --está citado dos días-- deberá aclarar algunos interrogantes que giran en torno al proceso, como el hecho de quién dio la orden de retirar a los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo. Además, le preguntarán si él estaba al corriente de la medida y, de ser así, por qué no lo trasladó a los miembros del Cecopi.

Basset, preguntado por los periodistas que le esperaban en la puerta del juzgado de Catarroja por si retrasó el envío de la alerta ese día --según manifestó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso inconvenientes y pidió no "generar alarmismo"--, ha dicho: "Voy a hacer las declaraciones en el juzgado".

Seguidamente, interpelado por si no veía claro el envío del Es Alert, ha contestado: "Estaba claro que había que hacer un envío". Respecto a lo que pasó con los bomberos y a si discutió con Jorge Suárez, ha dicho que "no".