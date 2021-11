Expertos insisten en la necesidad de seguir implementando planes que ayuden a localizar a personas con hepatitis C

La Comunitat Valenciana es referencia nacional en aplicar estrategias políticas y sanitarias para identificar pacientes

La Comunitat Valenciana se ha convertido en referencia nacional, posicionándose como una de las comunidades autónomas con mejores resultados en sus estrategias políticas y sanitarias para la identificación y detección de pacientes diagnosticados y no tratados con el virus de la Hepatitis C (VHC), según las conclusiones de expertos participantes en un simposium en el que han insistido en la necesidad seguir apostando por planes que ayuden a localizar a personas no diagnosticadas.

Estas son algunas de las conclusiones del simposio 'Objetivo 2030: ¿Qué nos queda por hacer para eliminar la hepatitis C?'organizado por Gilead Sciences en el XXXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva (SVPD) en el que se ha detallado que "esta patología continúa siendo una de las grandes amenazas de salud pública a nivel mundial y es necesario seguir implementando nuevos planes y proyectos que ayuden a localizar a los afectados no identificados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y a prevenir, diagnosticar y tratar de manera temprana la infección por el VHC", según han indicado en un comunicado los organizadores.

"Es indudable que la situación por la pandemia de la COVID ha ralentizado y, en ocasiones, detenido las medidas e iniciativas que se habían puesto en marcha para comenzar con la tarea de erradicar esta enfermedad en el futuro. Ahora es cuando los equipos que atienden a estos pacientes han podido reactivar programas de búsqueda proactiva de pacientes para continuar encontrando afectados por el VHC, poder tratarlos y recuperar el tiempo perdido", según ha indicado el coordinador del encuentro y doctor del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Miguel Ángel Serra.

La Conselleria de Sanitat cuenta, desde el año 2008, con la Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana (RedMIVA), un sistema único de información, orientado a la vigilancia y la investigación, que tiene como objetivo influir en la toma de decisiones más precisas de los distintos comités hospitalarios responsables del control de las enfermedades infecciosas y ayudar a los profesionales en la búsqueda activa de pacientes diagnosticados de Hepatitis C, no tratados y/o sin identificar lo que supone una herramienta fundamental para avanzar y trabajar en línea con las estrategias nacionales e internacionales de eliminación de la Hepatitis C, según las mismas fuentes.

RedMIVA está siendo fundamental y un gran apoyo para poder realizar todo este trabajo de forma óptima y eficaz, según Serra que ha detallado que cuando esta red detecta a un enfermo a través de cualquier análisis, se pueden recuperar los datos registrados con facilidad, localizar a la persona y ponerla en contacto con un centro hospitalario para que se la examine y pueda comenzar con el tratamiento correspondiente lo antes posible.

Además, Sanitat a través de la red MIVA, así como el Proyecto Relink C, que el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia tiene en marcha, ha localizado a aquellas personas diagnosticadas y no tratadas y, tras contactar con ellas, las han remitido para iniciar tratamiento.

Igualmente se están realizando proyectos para identificar personas no atendidas por la Sanidad Pública así como a través de planes microeliminación para detectar enfermos infectados por el virus en poblaciones vulnerables o con difícil acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS).

LOCALIZAR MICROCOLECTIVOS

Serra ha subrayado que es "primordial" seguir trabajando en la localización de otros microcolectivos si se quiere acabar con esta patología. Hay que seguir implementando e invirtiendo en técnicas de microeliminación para llegar a grupos como lo pueden ser personas con adicciones, personas en situaciones marginales o enfermos psiquiátricos, ha dicho y ha subrayado que para tener mayor alcance, también a través de Atención Primaria, se está reforzando estos proyectos con acciones informativas y de concienciación que ayuden a captar la atención de nuevos pacientes y de aquellos que están diagnosticados pero no tratados.

En el simposium, moderado por Serra, han participado la doctroa Mª Victoria Aguilera Sancho-Tello, del Servicio de Medicina Digestiva en Hospital La Fe de Valencia y el médico Juan Turnes, del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

La Comunitat Valenciana y Galicia son "ejemplares" en el abordaje de la Hepatitis C, con 16.293 enfermos tratados hasta agosto de 2021 en el primer caso y más de 4.000 pacientes en el segundo , según el comunicado, que señala que son las primeras regiones en aplicar los criterios marcados en el Plan Estratégico de la Hepatitis C además de incluir en sus planes de acción las directrices nacionales e internacionales para la eliminación de esta patología. Asimismo, tienen en marcha otros programas de Inteligencia Artificial aplicados al cribado y detección para la eliminación de la infección de este virus y diferentes iniciativas activas para facilitar el acceso al control y tratamiento de los pacientes más vulnerables o con adicciones.