Las exportaciones de la Comunitat Valenciana caen un 1,4% en enero con 3.050 millones de euros pero el saldo es positivo

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VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en enero de 2026 un superávit comercial de 130,4 millones de euros, con unas exportaciones por valor de 3.050,2 millones que han descendido un 1,4 por ciento interanual.

Las importaciones de la Comunitat Valenciana han ascendido a 2.919,8 millones que han caído un 5,7%, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

La tasa de cobertura se ha situado en el 104,5 por ciento, por encima de la media nacional, en un contexto en el que España ha cerrado el mes con un déficit de 4.010 millones y una bajada de las exportaciones del 2,9%

Por provincias, Valencia ha concentrado el mayor volumen exportador, con ventas al exterior por 1.724,8 millones de euros, un 0,2 por ciento menos interanual, frente a unas importaciones de 1.956,7 millones que han caído un 3,4 por ciento, lo que arroja un déficit de 231,9 millones.

Castellón ha exportado 750 millones de euros, un 1% más, e importado 449,1 millones, un 15,5% menos, de forma que ha registrado un superávit de 301 millones y la tasa de cobertura más elevada, del 167 por ciento.

Alicante, por su parte, ha alcanzado unas exportaciones de 575,3 millones de euros, un 7,6% menos, y unas importaciones de 514 millones, un 4,6% menos, con un saldo positivo de 61,3 millones y una cobertura del 111,9%.

Con estos datos, la Comunitat Valenciana ha concentrado el 10,5 por ciento de las exportaciones nacionales y el 8,9% de las importaciones.

ANÁLISIS SECTORIAL

El sector de alimentación, bebidas y tabaco ha liderado las exportaciones valencianas en enero, con 894 millones de euros, el 29,3% del total, aunque con un descenso del 3,6% respecto al mismo mes de 2025. Dentro de este capítulo destacan las frutas, hortalizas y legumbres, que han alcanzado 655,2 millones de euros.

Los productos energéticos han sumado 151,3 millones de euros en exportaciones, con un fuerte aumento del 34,6% , frente a unas importaciones de 194,9 millones que han caído un 33,8%.

En este grupo, el petróleo y sus derivados han concentrado 149,2 millones exportados, un 38,3% más, frente a 193,3 millones importados, un 34% menos, mientras que el gas apenas ha registrado movimientos, con 1,3 millones exportados y prácticamente nulas importaciones.

Las semimanufacturas no químicas, muy vinculadas al azulejo y otros materiales de construcción, han alcanzado 378,4 millones de euros en exportaciones, con una caída del 17,9 por ciento interanual, frente a unas importaciones de 290,6 millones que se han mantenido casi estables. Dentro de este apartado, los productos cerámicos y similares han sumado 240,6 millones de euros en ventas al exterior, con un descenso del 19%.

El sector de productos químicos ha registrado exportaciones por 377,4 millones de euros, con un descenso del 3,8%, mientras que los bienes de equipo han contabilizado exportaciones por 500,6 millones de euros, el 16,4 por ciento del total, y un incremento del 22,5% interanual, frente a unas importaciones de 599,2 millones que han subido un 7,5 por ciento, lo que ha arrojado un déficit de 98,5 millones.

El sector del automóvil ha acumulado exportaciones por 321,3 millones de euros, el 10,5% del total, con una caída del 2,9%, frente a unas importaciones de 299,1 millones que han descendido un 22,5 por ciento, de forma que el capítulo ha mantenido un superávit de 22,2 millones.

Las manufacturas de consumo han anotado 290,8 millones de euros en exportaciones, el 9,5 por ciento del total, con una ligera caída del 2,3% y los bienes de consumo duradero han sumado 54,5 millones de euros en exportaciones, con una caída del 18,7%.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

Europa ha concentrado la mayor parte de las ventas exteriores de la Comunitat Valenciana en enero, con 2.302,2 millones de euros, el 75,5 por ciento del total, y un crecimiento del 1,9 por ciento interanual, frente a unas importaciones de 1.486,4 millones que han caído un 3,1%, lo que ha dejado un superávit de 815,8 millones, superior a los 725,7 millones de un año antes.

La Unión Europea ha absorbido 1.931,6 millones de euros en exportaciones, el 63,3% del total, con un aumento del 2,9 por ciento, y ha suministrado 1.241,1 millones en importaciones, un 0,5% menos. La zona euro ha reunido 1.718,5 millones de euros en exportaciones valencianas, el 56,3% del total, con Francia consolidado como principal socio comercial.

América ha sumado 309,2 millones de euros en exportaciones valencianas en enero, el 10,1% del total, con una caída del 17,1%, frente a 273,3 millones importados que han descendido un 25,8%, de modo que el saldo ha sido positivo en 36 millones de euros, ligeramente por encima de los 4,7 millones de un año antes.

América del Norte ha concentrado 191,7 millones exportados, un 21,1% menos, y 132,4 millones importados, un 38,8% menos, lo que ha elevado el superávit hasta 59,3 millones, mientras que América Latina ha registrado 114,7 millones exportados, un 8,5 por ciento menos, y 140,9 millones importados, un 7,2% menos, con un déficit de 26,2 millones.

Asia se ha configurado de nuevo como el principal origen del déficit comercial valenciano, con 209,4 millones de euros en exportaciones, el 6,9% del total, que han caído un 9,2%, frente a unas importaciones de 884,9 millones que han descendido un 6,6%, lo que ha arrojado un saldo negativo de 675,5 millones, ligeramente inferior a los 716,5 millones del año anterior.

China se ha mantenido como principal proveedor asiático, con 47,6 millones exportados desde la Comunitat, un 7,5% menos, frente a 535,7 millones importados, un 2,4% menos, que han generado un déficit de 488,2 millones.

En Oriente Medio, las exportaciones valencianas han alcanzado 84,9 millones de euros, el 2,8% del total, con una caída del 10,9%, frente a 20,3 millones importados que han descendido un 25,7%, de manera que el saldo se ha situado en un superávit de 64,6 millones.

África ha contabilizado 160,7 millones de euros en exportaciones desde la Comunitat, el 5,3% del total, con un descenso del 12,9%, y 263,4 millones en importaciones, que han aumentado un 12,3%, lo que ha ampliado el déficit hasta 102,7 millones frente a los 50 millones negativos de un año antes.

Oceanía ha presentado uno de los mayores crecimientos relativos, con 46,8 millones de euros en exportaciones valencianas, un aumento del 145,2%, frente a 11,8 millones importados que han crecido un 7,4%, lo que ha generado un superávit de 35 millones.