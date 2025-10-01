Una exposición de Adrián Espouy sobre la "definición" de la pintura llega a la Diputación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante acoge la exposición 'Lumen, entre el error y la forma' del artista Adrián Muñoz Espouy. Se podrá visitar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial hasta el 30 de octubre, de lunes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

En la presentación de la muestra han participado este miércoles el autor y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha destacado que esta creación se compone de 28 obras de un artista "con un presente y futuro muy prometedor".

Asimismo, el diputado ha subrayado que "toda la provincia puede disfrutar de uno de los artistas emergentes de Alicante y que más futuro puede tener" y ha resaltado la "valiosa" juventud de Espouy en una obra en la que "presenta sus emociones".

En este sentido, Navarro ha incidido en que "la Diputación va a estar al lado de la gente que tiene talento en la provincia porque es la casa de todos" y ha asegurado que Espouy "está deslumbrando Alicante".

Por su parte, Espouy ha señalado que "la obra se entiende muy bien" y ha manifestado "la importancia de la mancha, de la definición de la pintura como tal".

Además, ha indicado que "la obra es pintura" y ha expresado su "agrado" por "que la gente se acerque y vea el detalle". "La pintura es un poco anárquica, no soy fotógrafo, por lo que no hay un realismo cuidado, aquí importa la definición de la pintura como tal".

Respecto a la obra, ha asegurado que, si bien "hay pintura intensa con una carga fuerte", él es "muy feliz", y ha instado a los artistas a "mirar un poco menos fuera y más a ellos mismos".

Espouy nació en Alicante en 2002 y estudió en Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Su trabajo gira en torno a la figura humana y tiene como referentes al también artista alicantino Quiles, al que menciona como su maestro, así como a Egon Schiele, Oswaldo Guayasamin, Golucho, Van Gogh o Francis Bacon, entre otros.

En su trayectoria figuran exposiciones tanto individuales como colectivas y, además, ha participado en distintos certámenes y encuentros. Su obra titulada 'El Cervantes' recibió la mención honorífica y diploma en la 56 edición del Certamen de Pintura, el I Premio Jove de Sant Joan y fue ganador Certamen Nacional de Miradas en la categoría de artista emergente.