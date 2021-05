Una exposición de Bombas Gens explora cómo la fotografía de estilo documental transforma la "realidad más pura" en arte

VAÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una selección de 300 fotografías de autores "fundamentales" como Walker Evans, Manuel Álvarez Bravo y Lee Friedlander refleja en Bombas Gens la historia de las instantáneas de estilo documental, una corriente que "no necesita ser artística para trascender al sujeto y pasar a ser arte", representando la "realidad más pura y transparente".

La exposición 'Sculpting Reality. El estilo documental en la Colección Per Amor a l'Art', presentada en rueda de prensa este viernes, reúne fotografías tomadas desde los años treinta del siglo XX hasta la actualidad, para introducir al visitante en una categoría estética que emerge con Walker Evans en Estados Unidos y va evolucionando hasta nuestros días.

Según ha recordado una de las comisarias de la muestra, Sandra Guimaraes, en 1971 el fotógrafo pionero Walker Evans definió así su obra: "El término exacto debería ser estilo documental. Un ejemplo de documento literal sería la fotografía policial de un crimen. Un documento tiene una utilidad, mientras que el arte es realmente inútil. Así, el arte nunca es un documento, pero puede adoptar su estilo".

Como ha detallado el director de Bombas Gens, Vicent Todolí, a Walker Evans "no le interesaba la fotografía como técnica" pues quería que su obra fuera "arte, no artística". "Él escribía con imágenes" y "demostró que la fotografía no necesitaba ser artística", entendida como la imagen manipulada, porque ya "trascendía al sujeto y pasaba a ser arte".

La exposición comienza a investigar, a través de la colección de Fundació per Amor a l'Art, los inicios de este género con la serie 'Double Elephant Portfolio', entre 1973 y 1974, en la que el fotógrafo Lee Friedlander y Burt Wolf eligen 15 fotografías de cuatro autores que habían publiccado en 'Double Elephan Press': Walker Evans, Mnauel Álvarez Bravo, Garry Winogrand y el propio Friedlander. Las imágenes, reunidas en Bombas Gens, se mostraban en revistas y periódicos, relacionadas al fotoperiodismo.

Se entremezclan en la muestra las ciudades estadounidenses capturadas a través de sus objetivos, reuniones sociales con Andy Warhol y Marilyn Monroe o la vida de la clase trabajadora. El estilo traspasa fronteras y Bombas Gens muestra su impronta en las obras de Susan Meiselas, Tod Papageorge, Mike Mandel y Anthony Hernández.

UN CAMINO HACIA EL ARTE CONCEPTUAL

En palabras de otra de las comisarias, Julia Castelló, la selección de la colección de Bombas Gens permite "ver cómo evoluciona la fotografía de estilo documental", desde Evans y otros autores, "hacia la fotografía conceptual", que "busca una estética", con imágenes de Hilla Becher, David Goldblatt, Edward Ruscha y Lewis Baltz.

"Al final todos parten de Walker Evans, pero se puede ver cómo va evolucionando a diferentes territorios, cómo trasciende y llega al conceptual, al museo, pero entendiendo lo documental como huella de la realidad", ha señalado Castelló. En ello ahonda también Vicent Todolí: "La fotografía conceptual está en deuda con Walker Evans, sin él hubiera seguido por otros derroteros".

LA VERACIDAD DE UNA IMAGEN

Pero además, ha explicado Sandra Guimaraes, las fotografías expuestas "no solo reflejan la realidad, reflexionan sobre su veracidad". "El arte existe como opuesto absoluto a la realidad de su tiempo", "el artee s diacrónico" y las obras "crean una nueva verdad", "van más allá de la actualidad, de la opinión" y logran un "alcance universal".

La vicepresidenta de Fundació per Amor a l'Art, Susana Lloret, ha calificado 'Sculpting Reality' como una "exposición de exposiciones" y un ejemplo de "arte dentro de arte", porque conforma "una lectura diferente de materiales que ya habían aparecido" en otras muestras y que cobran "una nueva vida".