Una exposición fotográfica muestra el barro y la solidaridad en las calles de Catarroja después de la dana - AYTO CATARROJA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal Ramon Guillem de Catarroja acoge una exposición fotográfica del fotógrafo local Paco Costa, que muestra la "devastación" en las calles de esta localidad tras la dana, llenas de barro y agua, pero también de solidaridad de la ciudadanía.

La muestra 'El crit del fang i la solidaritat' podrá visitarse en la Biblioteca Ramon Guillem de Catarroja hasta el próximo 27 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas. Se enmarca dentro de los actos homenaje que el Ayuntamiento ha organizado por el primer aniversario de la dana, ha señalado el consistorio en un comunicado.

El fotógrafo de 74 años recorrió durante más de 30 días las calles de Catarroja, "capturando tanto la devastación provocada por el agua y el barro, como las múltiples muestras de apoyo mutuo entre vecinos y voluntarios".

Costa, que se vio también afectado por las inundaciones, "disfrutó y sufrió junto a su cámara" durante esos días. En total, tomó más de 5.000 fotografías, de las cuales 60 se encuentran distribuidas en ocho paneles expositivos y más de 500 se pueden ver proyectadas en una pantalla en la misma sala.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que esta exposición es un "homenaje mutuo" del autor a su pueblo y del Ayuntamiento al propio Costa y ha agradecido el "gran esfuerzo" llevado a cabo por el fotógrafo. "La fotografía es un arte que nos permite retratar momentos que también forman parte de nuestra memoria", ha recalcado.

En la inauguración también ha intervenido la periodista Paula María, quien ha contextualizado la muestra y ha recordado el impacto social y emocional de la dana que golpeó al municipio el pasado otoño, y también los días posteriores, en los que la solidaridad vecinal se convirtió en "clave" para la recuperación.