La Exposición Premios ADCV 2022 se integra en el programa del primer New European Bauhaus Festival

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diseño de la Comunitat Valenciana será uno de los protagonistas de la primera edición de 'The New European Bauhaus Festival', que se celebra del 9 al 12 de junio. La exposición 'Premios ADCV 2022' / 'ADCV Design Awards' ha sido incluida en el programa oficial del evento europeo como uno de los 'side events' que se organizará por la comunidad vinculada a la New European Bauhaus.

La muestra recogerá los trabajos premiados en la VI edición de los Premios de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y permanecerá abierta al público del 1 de junio al 15 de julio, en el centro de innovación Las Naves, entidad coorganizadora.

Con esta exposición, Las Naves "ayuda a crear canales de diálogo y colaboración con el sector del diseño para potenciar el desarrollo de la estrategia de innovación Missions València 2030".

La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana es uno de los partner oficiales de la New European Bauhaus elegidos por la Comisión Europea para actuar "como organizaciones promotoras, gestoras de la comunidad, órganos de difusión e interlocutoras clave a lo largo de toda la iniciativa".

Los partners fueron seleccionados en un exigente proceso, en el que tuvieron que justificar su experiencia y sus méritos vinculados a los pilares del movimiento europeo: sostenibilidad, inclusión, colaboración y alianzas, y calidad y belleza en los proyectos.

Los trabajos galardonados en los Premios ADCV 2022 se darán a conocer el 25 de mayo, en una gala que reunirá, en el Teatro Principal de València, a profesionales del sector, estudios y representantes del mundo cultural, político y empresarial.

Se reconocerán las mejores propuestas de los últimos tres años en los ámbitos de diseño gráfico, digital, de espacios y de producto.

"RÉCORD DE CANDIDATURAS"

La convocatoria de 2022 de los Premios ADCV ha batido "récord de candidaturas", con más de 550 diseños presentados. Estos trabajos han sido realizados o difundidos entre enero de 2019 y diciembre de 2021 por estudios, profesionales, estudiantes o equipos de diseño de empresas de la Comunitat Valenciana.

Se entregarán premios Oro y Plata en 27 categorías. A ellos se suma, en esta edición, un nuevo galardón: el 'Premio Impacto Positivo', a proyectos que contribuyen, de manera especialmente destacable, a la mejora de la sociedad y el entorno.

Los trabajos han sido valorados por un jurado independiente, integrado por diseñadores y diseñadoras de prestigio y profesionales afines al diseño.

Se han organizado en dos grupos de trabajo. El primero, centrado en las categorías enmarcadas en 'Diseño Gráfico y Digital', ha estado integrado por Josep María Mir, director creativo de Summa, Ena Cardenal de la Nuez, diseñadora gráfica y directora de arte, y Jessica Travieso, jefa de contenidos y cofundadora de Awwwards.

El segundo, que ha evaluado las candidaturas registradas en las categorías de 'Diseño de Producto y de Espacios', ha estado formado por Brigitte Sauvage, diseñadora industrial y de interiores, Javier Abio, cofundador y editor de Neo2 Magazine, y María Ruiz, del estudio de interiorismo, diseño industrial y arquitectura Lagranja Design.

Además, en la ceremonia se entregarán los galardones honoríficos, otorgados por votación abierta a la totalidad de profesionales, estudios y empresas integrantes de la ADCV.

Los Premios Honoríficos ADCV 2022 son el diseñador Paco Bascuñán Rams --a título póstumo--, en la categoría de 'Trayectoria Profesional', el Centre del Carme Cultura Contemporània, en la de 'Entidades', y la empresa de mobiliario Actiu, en 'Innovación'.

Los trabajos de diseño premiados, finalistas y los reconocimientos honoríficos serán, además, recogidos en la web oficial (www.premiosadcv.com) y en una publicación impresa, que se lanzará tras la ceremonia de entrega de los galardones a los premiados.

Premios ADCV 2022 Los Premios de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana tienen como objetivo "premiar la excelencia del diseño y reconocer el impacto positivo económico, social, ambiental y cultural que aporta su integración en empresas, instituciones y proyectos".

Los Premios ADCV 2022 cuentan con el apoyo de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament de València, World Design Capital València 2022 y el centro de innovación Las Naves, y la colaboración de Cerveza Turia.

Además, tienen como colectivos y entidades amigas a la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ); la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG-FAD); el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV); la Associació de Professionals de la Il.lustració Valenciana (APIV); el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana; la Associació de Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (ComunitAD); la Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló, La Exprimidora; Valencia Plaza; DXI Magazine, y DissenyCV.

Toda la información sobre la convocatoria de los Premios ADCV 2022 se recoge en la nueva página web oficial, www.premiosadcv.com, plataforma diseñada por el estudio Yinsen.