La exposición 'La València de Blasco Ibáñez' se prorroga hasta el mes de enero

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VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición temporal 'La València de Blasco Ibáñez', que abrió sus puertas el pasado 12 de febrero en la Casa Museo Blasco Ibáñez, se prorrogará hasta el mes de enero, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde su inauguración, la muestra ha recorrido las calles, los edificios y las escenas de la vida cotidiana de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Comisariada por Rafael Solaz, la muestra reúne cerca de 50 fotografías, conservadas, en su mayoría, en el fondo gráfico del coleccionista valenciano. Las imágenes recogen los espacios más representativos de la València de la época. A través de ellas, las personas que visitan la exposición pueden conocer mejor los espacios, las costumbres, los tipos y las formas de vida del momento.

El recorrido invita a reencontrarse con los escenarios urbanos y rurales de la ciudad que, además, han servido de inspiración para muchas de las obras de Vicente Blasco Ibáñez. Entre ellas, destacan títulos como 'Arroz y tartana', 'Flor de mayo', 'La barraca' o 'Cañas y barro'.

La exposición, que inicialmente podía visitarse hasta el próximo 12 de diciembre, se ha prorrogado un mes en la Casa Museo Blasco Ibáñez. El horario es de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas; los domingos y festivos, de 10 a 14 horas.