La extesorera del PPCV Yolanda García dice que "no tenía funciones" y no tuvo "ningún tipo de trato" con Feria Valencia

Publicado 01/03/2018 18:48:52 CET

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La que fuera tesorera del PP entre 2008 y 2012, Yolanda García, ha asegurado este jueves en la comisión de investigación de las Corts sobre la gestión de Feria Valencia que era "una tesorera sin funciones" y, por tanto, ha negado que tuviera que revisar la contabilidad, así como cualquier tipo de responsabilidad o conocimiento de que existía una factura que el PP no había abonado a la institución ferial por el congreso que celebró allí el partido en junio de 2008.

"Con Feria Valencia no tuve ningún tipo de trato o relación profesional o política, no puedo aportar nada a esta comisión", ha asegurado la también exdiputada 'popular' en las Corts, que ha asegurado que "siempre es un placer volver a esta casa" aunque haya sido "por error", dado que ella no formó parte del comité organizador del congreso ni era tesorera cuando se celebró ese cónclave, en el que Mariano Rajoy salió reelegido presidente del partido.

Así, ha explicado que hasta finales de 2008 ella era una "afiliada de base" y no participó, por tanto, en ninguna reunión del comité organizador, no tenía ninguna capacidad de contratación y tampoco recepcionó la factura. Un juzgado condenó el año pasado al PP a abonar 568.511 euros más intereses a Feria Valencia por la cesión del recinto.

La extesorera ha mantenido durante toda su comparecencia y las reiteradas preguntas de los grupos que cuando asumió el cargo a finales de 2008 era un cargo de nueva creación y no aparecía en los estatutos, por lo que no tenía funciones. Sí formaba parte, por esta condición, del Comité Ejecutivo Regional del PPCV, en el que ha afirmado no recordar que se hablara de esa factura.

Según ha dicho, no era este el órgano al que debía llegar ningún requerimiento de pago al tratarse de un órgano político y cree que "lo hablarían las personas que lo tuvieran que hablar". "Yo no he tenido esa responsabilidad, lo siento en el alma", ha remarcado.

Sobre el procedimiento dentro del partido para recibir facturas, autorizarlas y pagarlas, ha asegurado que existe una persona, el gerente, que está contratado para "esos efectos" y ella "no tenía esa función". "Si no existen funciones no puede existir responsabilidad", ha dicho, de revisar la contabilidad, que correspondía a la gerencia.

Ha explicado que el PP tiene un CIF único y la gerente envía las cuentas a Madrid y allí se consolidan, y al ser preguntada sobre si no se preocupó en ningún momento de la situación económica del PP o cómo se pagaban las facturas, ha señalado que "se pagan de una manera absolutamente legal", con las "dificultades" que tienen este y otros partidos de liquidez. Asimismo, ha agregado: "No se puede entender la corrupción nunca".

García ha insistido en que "siempre ha habido un sistema de pagos que era legal" y no ha conocido ningún otro sistema de pagos", aunque ha apuntado no querer entrar a hablar sobre ninguna cuestión relacionada con Gürtel al tratarse de un proceso sub iudice.

Al ser preguntada por el diputado de Ciudadanos Tony Woodward sobre si ocupó la gerencia regional de junio a noviembre de 2008, según la información que consta en la instrucción de ese caso, ha indicado que para haber ocupado esas funciones "tendría que haber existido un contrato, haber tenido una firma y esas funciones" y ella nunca tuvo nada de eso.

También ha indicado que los grupos "ponen el acento en esa factura" cuando Feria Valencia "es muchísimo más grande" y "quizás deben ampliar miras".

"TESORERO A TÍTULO CONTEMPLATIVO"

El diputado de Podemos Josep Almería ha pedido perdón a la extesorera por haberla citado porque desconocían "la función de tesorero a título contemplativo" pero ha manifestado que han aprendido de la "riqueza funcional de algunos partidos políticos", mientras que desde Compromís Víctor García ha señalado que es "lógico" pensar que si un tesorero a nivel nacional tiene unas determinadas funciones, el regional tiene las mismas pero en su ámbito. "No somos adivinos y no sabíamos que esa figura no tenía funciones", ha agregado Sabina Escrig (PSPV).

El 'popular' Fernando Pastor ha instado a los grupos a "refrescar" la memoria porque "el objeto fundacional de la comisión eran las obras de ampliación de Feria Valencia" pero llevan cinco sesiones "hablando de una factura, que está pagada", y ha reclamado "más rigor a la hora de citar a comparecientes".

"¿Por qué solo se habla de una factura, no hay ninguna más impagada? De varios actos solo hubo uno impagado, el resto se pagó religiosamente", ha remarcado, para asegurar que no están ahí para hablar de Gürtel, sino de la Feria.