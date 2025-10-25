Extinguen un incendio en el garaje de un local en Moraira (Alicante) casi 20 horas después de iniciarse - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han extinguido un incendio en el garaje de un establecimiento en Moraira, que se utilizaba como almacén de enseres, casi 20 horas después de originarse.

El fuego se inició este viernes y el Consorcio recibió el aviso sobre las 15.35 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Parques de Benissa y Dénia, según han indicado en un comunicado.

El incendio, cuyo origen se desconoce, no ha afectado a ningún vehículo, ya que el garaje se utilizaba como almacén de enseres. Únicamente ha habido que lamentar daños materiales.

Este sábado por la mañana, poco antes de las 11.00 horas, el fuego se ha dado por extinguido, casi 20 horas después de originarse.