Extinguido el incendio en un almacén de productos fitosanitarios en Sax

ALICANTE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por extinguido el fuego declarado en un almacén de productos fitosanitarios en el municipio alicantino de Sax, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

Hasta el lugar del incendio declarado este miércoles, un almacén de productos fitosanitarios del polígono 5, zona La Torreta de Sax, se desplazaron cinco dotaciones de bomberos.

El aviso del fuego se notificó sobre las 21 horas y minutos después se dio por controlado. A las 00.06 horas se ha dado por extinguido, han indicado las mismas fuentes.