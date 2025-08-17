Extinguido el incendio forestal que ha obligado a desalojar varios chalés en Xàtiva (Valencia)

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial han dado por extinguido este domingo, sobre las 03.00 horas, el incendio forestal declarado este sábado en Xàtiva que obligó a desalojar varios chalés, según informaron el citado organismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y fuentes municipales.

Las mismas fuentes municipales destacaron que el desalojo de las viviendas se llevó a cabo como medida preventiva y ninguna sufrió daños.

El aviso del fuego se recibió sobre las 17.40 horas del sábado y hasta el lugar de los hechos se movilizaron tres dotaciones de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, un coordinador forestal, ocho medios aéreos.

También se desplazaron para trabajar en las labores de extinción tres brigadas forestales BRIFO, un técnico forestal, un oficial, GERA con helicóptero V-990 del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

En un primer momento, Emergencias señaló que el fuego había obligado a desalojar una residencia de ancianos de forma preventiva y apuntó que algunas de las personas desalojadas habían sido trasladadas al Hospital de Xàtiva mediante ambulancias, mientras que otras habían sido llevadas por sus familiares.

No obstante, sobre las 20.05 horas, la Policía Local del municipio informó de la anulación de la evacuación preventiva de los ancianos de esta residencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias estableció la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel de alerta se decreta cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.