Fabra ve "una barbaridad" que Zaplana siga en prisión y dice que no le gustaría estar en el "pellejo" de la jueza

Publicado 10/01/2019 20:36:03 CET

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha tachado de "una barbaridad" que el exministro y 'expresident' Eduardo Zaplana continúe en prisión pese a sufrir leucemia y ha asegurado que no le gustaría estar en el "pellejo" de la jueza y la fiscal del caso.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas antes de presentar en València su libro, 'Fabra, ¿y ahora qué?', escrito por Jesús Montesinos, en un acto presentado por el periodista Iñaki Zaragüeta.

"Me parece una barbaridad. En este país hay medios suficientes para controlar a un enfermo en la cárcel y fuera. Es una grave responsabilidad para la jueza y la fiscal. No me gustaría estar en su pellejo, porque si a Zaplana le pasa algo y yo fuera su familia, le buscaría la vuelta", ha aseverado Fabra.

Por ello, el expresidente 'popular' ha explicado que se ha puesto en contacto con la hija de Zaplana para trasladarle su "solidaridad" y ha mostrado su apoyo al expresidente. "A algunos los mandan a su casa a las 72 horas y a otros no los mandan nunca", ha lamentado.