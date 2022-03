Una falla que visibiliza el sinhogarismo sufre dos robos de ninots y tiene que retirar otros por quejas

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Poner el foco en la realidad que sufren las personas en situación de sin hogar era el principal objetivo de la falla participativa de Arrancapins, 'Violencia', elaborada por usuarios del centro Sant Joan de Déu, pero tan solo 16 horas después de plantarse en la calles, según denuncia la entidad, "ha sufrido las consecuencias de visibilizar situaciones incómodas a la ciudadanía": dos 'ninots' han desaparecido y otros han tenido que ser retirados por las quejas del vecindario.

Cartones con mantas sobre el suelo o un 'ninot' de una persona durmiendo al raso sobre un colchón son ejemplos de las piezas que la falla, la entidad y las personas en situación de sin hogar repartieron por las calles para proponer un recorrido explicado que denunciaba la invisibilidad, la violencia y la dificultad para cubrir las necesidades básicas que conlleva esta problemática. La iniciativa ofrece una clara invitación a la ciudadanía a descubrir de forma experiencial las diferentes violencias y ver qué interacciones surgían.

"La repercusión de enfrentar a la sociedad a una realidad incómoda se vio desde el primer momento en el que se estaban colocando los ninots", ha relatado la entidad en un comunicado. Desde un supermercado cercano una de las trabajadoras salió a manifestar el descontento: "Se están quejando muchos clientes, esto no está bien. Dicen que parece que sea una burla y están muy molestos", recoge la entidad.

Lo dijo mientras se colocaba la pieza en posición sentada en las inmediaciones del local, junto con un cartel pidiendo ayuda. Una disposición habitual y que "representa a muchas personas que deben buscar un sustento pidiendo en las puertas de comercios", detalla Sant Joan de Déu. La incomodidad que generó la pieza fue inmediata y este ninot había desaparecido a la mañana siguiente.

La misma mañana siguiente a la 'plantà' faltaban dos 'ninots' y ha aparecido en redes sociales un vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes cargar con uno de ellos, llevárselo a una verbena próxima e incluso romperle la nariz.

Para la entidad, "esto pone de manifiesto la propia vulnerabilidad de las personas que se encuentran en la calle, expuestas a la inseguridad y agresiones varias", ha lamentado la entidad. Todo lo ocurrido durante estos días se está documentando para la elaboración de un 'llibret' y un video documental que contará todo el proceso del proyecto.

QUEJAS A LA POLICÍA

Un agente de la Policía Nacional se desplazó hasta la zona y habló con la persona responsable de Sant Joan de Déu para que se quitaran los 'ninots' de los diferentes emplazamientos ya que habían recibido muchas llamadas de queja.

Según la entidad, la Policía había registrado llamadas de algunas personas preocupadas por el estado de una persona que estaba tumbada y aparentemente no se movía y que era un ninot tumbado en un soportal con sus enseres y una botella a su lado denunciaba: "No tener recursos para tratar una enfermedad como lo es una adicción es violencia. No poder conseguir apoyo para salir de una situación de sinhogarismo es violencia".

"HA OCURRIDO ANTES DE LO QUE ESPERÁBAMOS"

Dentro del proyecto, se tomaba en cuenta la 'plantà' y los días siguientes como parte del proceso artístico, ya que ofrecía a la entidad y a las personas participantes la oportunidad de observar de forma activa la 'Violencia' que esta propuesta podía suscitar.

La realidad ha superado las expectativas, como afirma la artista fallera Reyes Pe: "Sabíamos que esto podía suceder y es parte del proceso. Ha ocurrido antes de lo que esperábamos, la verdad. La realidad ha superado la ficción y nos sirve mucho para denunciar las violencias que atraviesan a las personas en calle. Eran 'ninots' de paja, aunque han generado mucha incertidumbre sobre si eran reales o no. Y aun así, han sido violentados".

UNA VECINA: "HA REMOVIDO CONCIENCIAS"

Sin embargo, explica Sant Joan de Déu que otras vecinas se han acercado hasta la falla para mostrar interés y dar la enhorabuena por la iniciativa. "Ha removido conciencias y ha mostrado situaciones cotidianas directamente que incomodan. Da mucho que pensar como pasamos de largo y no miramos a las personas que se encuentran así", cuenta Isabel, una vecina próxima a Arrancapins, según recoge la institución.

Las personas que han participado en los talleres de creación de los 'ninots' tenían este miércoles la visita guiada a compañeros y compañeras de los recursos residenciales para explicar todo el proyecto. Al ver lo que había sucedido con su obra, se mostraban indignados: "Si esto lo hacen con muñecos, que no harán con las personas", dijo David, participante en los talleres.

Finalmente, "se han vandalizado varios 'ninots' y se han hecho retirar el resto porque eran incómodos para el vecindario", ha explicado Sant Joan de Déu, que recalca que, "en un entorno festivo donde las calles son tomadas por vehículos mal aparcados, consumo de alcohol, música hasta altas horas e incluso situaciones de violencia callejera, toma mayor relevancia la necesidad de visibilizar que las personas sin hogar están presentes y merecen una mayor protección social".

Se ha adaptado la propuesta y el recorrido sigue estando disponible. Se puede seguir visitando el proyecto 'Violencia' en la Falla Arrancapins en la calle ubicada en la calle Villanueva y Gascón, 7 hasta el día de la 'Cremà'. Será entonces cuando culmine el proyecto y todas las violencias para quemarán para hacerlas desaparecer simbólicamente.

OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS SIN HOGAR SUFREN VIOLENCIA

En València, ocho de cada diez personas sin hogar ha sufrido algún tipo de violencia. Una de cada cuatro mujeres en situación de calle, ha sufrido agresiones sexuales. Según los últimos datos del Censo de Personas Sin Hogar de 2021, hay 754 personas que se encuentran en situación de exclusión residencial.

"Todas estas personas tienen nombre y apellidos, tienen una identidad y una historia. El sinhogarismo como fenómeno multicausal tiene muchas caras y es una problemática presente en nuestros barrios y calles. Un proyecto como 'Violencia' apela a reconocer que la solidaridad y compromiso de la sociedad es necesario para romper prejuicios y abordar soluciones", ha defendido la institución.