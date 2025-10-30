Fallece un hombre y otros cinco resultan heridos en un accidente de una furgoneta en Orihuela (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido y otros cinco han resultado heridos con contusiones y heridas leves en un accidente de una furgoneta en Orihuela (Alicante), ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido este jueves por la tarde en la calle Don Fernando de Orihuela y el CICU ha recibido el aviso sobre las 16.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de un hombre de 52 años y han asistido a otras cinco personas, de entre 28 y 71 años, por contusiones y heridas leves.

Los heridos han sido trasladados entre las tres ambulancias al Hospital Vega Baja de Orihuela.