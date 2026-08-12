Fallece un hombre rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola

Archivo - Imagen de la Gran Playa de Santa Pola (Alicante) - TURISME COMUNITAT VALENCIANA - Archivo

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes tras ser rescatado del agua por los socorristas de la Gran Playa de Santa Pola (Alicante), según ha explicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió un aviso a las 16.54 horas del martes para asistir a un hombre que había sido sacado del agua por los socorristas. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU.

Los socorristas habían iniciado previamente maniobras de reanimación cardiopulmonar, que practicaron durante aproximadamente 10 minutos. A su llegada, el equipo médico del SAMU continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 39 minutos, sin lograr recuperar al hombre, por lo que confirmaron su fallecimiento. La autopsia determinará las causas de la muerte, ha apuntado el CICU.