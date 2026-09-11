Fallece un joven de 25 años y una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en Castelló

Accidente que se ha saldado con una persona fallecida y otra herida - POLICÍA LOCAL

CASTELLÓ 11 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la avenida del Castell Vell, a la altura del cauce del Riu Sec en Castelló, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

A las 5.28 horas de este viernes, el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE) del Ayuntamiento de Castelló ha recibido un aviso alertando de la salida de vía de un turismo en la avenida del Castell Vell.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato varias patrullas de la Policía Local de Castelló, así como efectivos de la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes, que a su llegada han localizado un turismo volcado fuera de la calzada con sus dos ocupantes atrapados en el interior.

Ante esta situación, se ha requerido la intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Municipal, cuyos efectivos han realizado las labores necesarias para la excarcelación de las dos personas atrapadas en el vehículo. Asimismo, se ha solicitado la presencia de los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana.

Una vez liberados los ocupantes, los servicios de emergencia han atendido al conductor, un varón de 25 años y vecino de Castellón, han que se le han practicado las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

La segunda ocupante del turismo, una mujer de 29 años, que viajaba en el asiento del copiloto, ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde está siendo atendida de las lesiones sufridas como consecuencia del accidente.

La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local de Castellón se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la salida de la calzada del vehículo y de las causas exactas del siniestro.

La Policía Local ha comunicado los hechos al Juzgado de Guardia, y se ha procedido posteriormente al levantamiento del cadáver conforme al procedimiento judicial establecido.

La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes continúa con la instrucción del correspondiente atestado y con las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de las circunstancias del accidente.