Fallece una mujer y un hombre resulta herido tras un accidente de parasailing en Benidorm

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años falleció ayer y un hombre de 47 resultó herido por diversos traumatismos en un accidente de parasailing ocurrido por la tarde en la localidad alicantina de Benidorm.

Sobre las 18:41 horas el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso para atender a dos personas tras sufrir un accidente de paracaidismo en la zona de la montaña de la Cola del Caballo, en dirección a la cala del Tío Ximo, según ha informado este organismo.

Según ha avanzado Información, la mujer se estrelló contra las rocas mientras practicaba parasailing después de que una ráfaga de viento hubiera provocado la rotura del cabo y el paracaídas quedó descontrolado en un siniestro que investiga la Guardia Civil.

El CICU movilizó dos unidades del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios sanitarios atendieron a la mujer, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y logró revertir la parada. Sin embargo, la mujer presentaba además diversos politraumatismos y fue trasladada al hospital, donde posteriormente falleció.

Asimismo, los servicios médicos atendieron a un hombre de 47 años por diversos politraumatismos, que fue trasladado igualmente a un centro hospitalario.