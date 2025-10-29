Familiares de víctimas increpan a Mazón antes del inicio de funeral de Estado

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al funeral de Estado. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre han increpado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, justo antes del inicio del funeral de Estado que se celebra esta tarde en el Museu de les Ciències de València en memoria de las 237 víctimas mortales.

Antes de que hicieran su entrada los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos familiares presentes en el acto se han levantado, han mostrado fotografías de sus allegados y camisetas con mensajes como 'Eren morts evitables' (Eran muertos evitables) y han proferido gritos contra el jefe del Consell como 'asesino', 'cobarde', 'malparit', 'rata' y 'vete a la jueza'.

Los gritos se han acallado y se han tornado aplausos al entrar la comitiva de autoridades con Don Felipe VI y Doña Letizia a la cabeza. Los monarcas, junto a Sánchez, han mantenido un encuentro previo con algunos familiares de víctimas en una sala adyacente.