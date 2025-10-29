Funeral de Estado por la dana | Últimas noticias en directo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 237 fallecidos, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.

