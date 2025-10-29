Funeral de Estado por la dana | Últimas noticias en directo

d0c10409370d8d114c982f2543b4efd8.jpg
d0c10409370d8d114c982f2543b4efd8.jpg - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 29 octubre 2025 17:39

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 237 fallecidos, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.

Sigue la última hora en directo

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado