La fase final de la Copa del Rey de Baloncesto impulsa la ocupación hotelera en la ciudad hasta el 75%

El trofeo de la Copa del Rey en el Roig Arena. - ACB

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

València se convierte esta semana en el epicentro del baloncesto nacional, con la celebración de la fase final de la Copa del Rey, que no se disputaba en la ciudad desde hace más de 20 años. La Fundación Visit València ha realizado un sondeo sobre la ocupación hotelera para las noches del miércoles 18 al sábado 21 de febrero, que refleja una media cercana al 75 por ciento.

En concreto, esta cifra mejora notablemente la ocupación prevista hasta el momento para el mes, que se situaba en el entorno del 60%. Por el momento, la noche con mayor ocupación se prevé que sea la del jueves 19, con un 76,3%, aunque tanto esta como la del fin de semana podrían aumentar con las reservas de última hora, ha señalado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha explicado que la final de la Copa del Rey de Baloncesto vuelve a poner de relieve la capacidad de València para "acoger grandes eventos deportivos, atraer visitantes y dinamizar la ciudad", reforzando su imagen como un destino "atractivo y saludable", y aprovechando el deporte para impulsar un turismo sostenible en los meses de menor afluencia.

Así, durante cuatro días, la ciudad acogerá a los ocho equipos mejor clasificados de la Liga Endesa, incluido el Valencia Basket como anfitrión. El formato de eliminación directa, con cuartos de final, semifinales y final a partido único, garantiza una competición intensa que, además, se traducirá en un importante impacto económico para València.

Según el sondeo de la Fundación Visit València, el precio medio de los hoteles en estas cuatro noches se sitúa en 135 euros, alcanzando su máximo de 152 euros la noche del viernes al sábado, coincidiendo con los encuentros decisivos y una mayor afluencia de público.

"La Copa del Rey nos consolida como destino deportivo y saludable", ha destacado Paula Llobet, quien ha añadido que "la llegada de aficionados de toda España no solo impulsa la ocupación hotelera, también dinamiza la restauración, el comercio y la cultura local".

"Cada evento de este nivel nos ayuda a mostrar lo mejor de València: su capacidad para acoger grandes competiciones, su oferta complementaria tan diversa y un estilo de vida único", ha apostillado.