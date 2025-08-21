La Fe se convierte en el tercer hospital español con certificación como Centro de Atención Postparada Cardiaca

Archivo - La Fe se convierte en el tercer hospital español con certificación asistencial como Centro de Atención Postparada Cardiaca Extrahospitalaria - GVA - Archivo

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fe Valencia se ha convertido en el tercer hospital español en obtener la Certificación Asistencial de los Centros de Atención Postparada Cardiaca Extrahospitalaria Nivel I (CAPAC) otorgada por la entidad certificadora AENOR. Hasta el momento, solo el Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona y el Hospital 12 de Octubre de Madrid contaban con este título.

Esta acreditación certifica que La Fe cumple con los estándares de calidad en la atención a los pacientes que han sufrido una parada cardiaca fuera del ámbito hospitalario para maximizar su supervivencia, preservar la función cerebral normal y favorecer su recuperación total, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Al respecto, el director del área de Medicina Intensiva de La Fe, Álvaro Castellanos, ha destacado que se trata de una certificación "muy exigente", ya que "implica el cumplimiento de un gran número de protocolos, requisitos de formación, información y comunicación entre los equipos". "También nos compromete a una medición y seguimiento estricto de los procesos relacionados con la parada cardiaca", ha asegurado.

Para recibir la certificación CAPAC, el equipo auditor de AENOR tiene en cuenta, entre otras cuestiones, que los centros dispongan como mínimo de un laboratorio de angiografía coronaria, disponible las 24 horas del día los siete días de la semana, un servicio de Urgencias, una UCI y la posibilidad de llevar a cabo el estudio por imagen de los pacientes, como ecocardiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética como requisitos mínimos.

Otros requisitos que se tienen en cuenta en el proceso de auditoría son la posibilidad de realizar un cateterismo cardíaco inmediato y que la UCI disponga de medios para implementar una terapia de control estricto y continuo de temperatura, estar dotados de los medios necesarios para una correcta estratificación pronóstica, tanto neurológica como funcional.

Asimismo se valora disponer de un sistema de apoyo y rehabilitación después de la hospitalización, así como disponer de programas de donación de órganos, incluida la donación en asistolia, para aquellos pacientes en los cuales no se consiga la reanimación o se decida retirar las medidas de apoyo vital.

Por su parte, el gerente del departamento de Salud Valencia La Fe, Jose Luis Poveda, ha apuntado que la certificación CAPAC supone "una mejora directa en la organización y coordinación de todos los servicios implicados, y supondrá una mejora en los resultados clínicos de estos pacientes". En La Fe, están involucrados los servicios de Medicina Intensiva, Urgencias, Cardiología, Rehabilitación Cardíaca, Neurofisiología Clínica y Anestesiología.

EL PROYECTO CAPAC

El proyecto CAPAC (Certificación Asistencial en Paro Cardiaco) está liderado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Su objetivo es mejorar la asistencia hospitalaria de los pacientes que han sufrido un paro cardiaco, mediante la creación de una certificación para los Servicios que reúnan los más altos estándares de calidad necesarios para garantizar la mejor atención a estos pacientes, maximizando la supervivencia sin secuelas neurológicas.