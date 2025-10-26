Archivo - La Fe se convierte en unidad de referencia en implantes cocleares pediátricos tras consolidar 20 años de experiencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha sido designado oficialmente por la Conselleria de Sanidad como Unidad de Referencia de Implantes Cocleares Infantiles para toda la Comunitat Valenciana durante los próximos cinco años tras consolidar 20 años de experiencia.

Esta certificación permite que cualquier menor de la Comunitat Valenciana con sospecha de sordera profunda y candidato a implante coclear pueda ser derivado a La Fe independientemente de su lugar de residencia. El centro interviene anualmente alrededor de 50 menores de hasta 14 años y, de ellos, seis de cada diez son de fuera del departamento de salud València La Fe, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Esta cifra ha aumentado con el paso de los años debido a la ampliación de las indicaciones para el implante coclear. Actualmente, según las indicaciones, se interviene también a los niños y niñas con sordera profunda unilateral de reciente evolución, mientras que hace años, como han recordado los especialistas de la unidad, Carlos De Paula y Abel Guzmán, se restringían a pacientes con sordera profunda bilateral.

Además, la doctora Laura Cavallé ha afirmado que "no existe edad mínima para la colocación de implantes cocleares". De hecho, La Fe ha intervenido de implante bilateral a 55 menores de un año en la última década, la mayoría con pérdida auditiva de origen genético. Los tres expertos han coincidido en señalar que la detección e intervención tempranas son "cruciales" para optimizar la rehabilitación logopédica y, por ende, el desarrollo del lenguaje y la adaptación a la vida escolar.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y SEGUIMIENTO DE POR VIDA

La intervención se realiza bajo anestesia general y, cuando en la misma cirugía se realizan dos implantes, tiene una duración aproximada de cuatro horas, en donde se realiza una incisión detrás de la oreja, se practica un acceso quirúrgico para introducir una guía de electrodos en la cóclea (el caracol) y se coloca el receptor-estimulador bajo la piel, fijado al hueso craneal.

Tras el alta hospitalaria a los dos días, el implante se activa al mes de la cirugía, cuando ha remitido la inflamación. En ese momento es cuando se pone el procesador externo y se realiza una adaptación progresiva. Los pacientes requieren revisiones de por vida para garantizar el funcionamiento óptimo del dispositivo.

La designación como unidad de referencia, en palabras del gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda, "reconoce oficialmente el trabajo desarrollado durante más de dos décadas por el equipo", compuesto por cinco enfermeras especializadas, dos audiólogas encargadas de la exploración audiológica y dos audiólogos programadores, además de los tres médicos adjuntos de Otorrinolaringología.

Estos profesionales trabajan en colaboración con genetistas especializados, así como con facultativos especialistas en Medicina Física y Foniatría; Radiodiagnóstico; graduados en Logopedia y técnicos audioprotesistas.

Durante estos 20 años, tanto el tiempo quirúrgico como la estancia hospitalaria se han reducido "gracias a la experiencia acumulada". Los avances tecnológicos también han mejorado "significativamente" los implantes, tratándose de diferentes tipos de electrodos según patologías y adaptados a la anatomía de los pacientes, baterías con una autonomía que permite el uso medio diario sin interrupciones, filtros de ruido más sensibles, conectividad con otros dispositivos y materiales compatibles con equipamientos de imagen médica.