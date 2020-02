Febrero arranca en Zenia Boulevard con actos solidarios que se inician con mensajes de apoyo contra el cáncer

Publicado 04/02/2020 12:02:31 CET

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro Zenia Boulevard de Orihuela (Alicante) ha preparado diversas actividades para este mes de febrero que arranca con propuestas solidarias que este martes se centran en la lucha contra el cáncer con un mural que permitirá a los ciudadanos dejar mensajes de apoyo.

Durante todo el mes el centro, ubicado en Orihuela Costa y gestionado por Ceetrus, desarrollará iniciativas solidarias aunque también se celebrará San Valentín y se podrá disfrutar del Carnaval.

La primera semana, dedicada al 'amor a los demás', invita este martes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a los visitantes a escribir mensajes de apoyo en un mural, dedicado a personas afectadas por esta enfermedad, y posteriormente se publicarán en las redes sociales del centro.

El sábado 8, habrá un acto solidario para recaudar fondos que estará amenizado por actuaciones musicales y durante dos días la asociación Alicante for the Fight Against Cancer organizará una cuestación en el centro comercial e informará sobre su labor. Asimismo, obsequiará con un cactus a todos aquellos que colaboren con un donativo.

La segunda semana se celebra San Valentín por lo que del 10 al 16 de febrero llega la 'Semana del amor a tu pareja', en la que los visitantes subirán al 'Barco del Amor' y recorrerán diferentes puertos del centro comercial dedicados a románticas ciudades, como Hawai, Venecia, Hong Kong, Sao Paulo o New York.

Las parejas que participen concursarán en un "divertido juego donde tienen que superar distintas pruebas sobre el amor y los ganadores optarán a uno de los mil regalos que se repartirán", según ha explicado el centro.

SORTEO VIAJE A PARÍS

Además, del 1 al 15 de febrero se sorteará un viaje a París entre todos aquellos que suban una fotografía divertida de su boda a las redes sociales con el hashtag #labodamaszenial. El sábado 15 de febrero habrá un espectáculo Mariachi Show Latino a las 17 horas para amenizar las compras.

EL Carnaval será el protagonista de La 'Semana del amor a la diversión' que se celebrará del 17 al 23 de febrero que llevará al centro comercial a vestirse de color y se invitará a los visitantes a participar en el concurso de disfraces que tendrá lugar el 22 de febrero a las 17.30 horas.

La última semana estará dedicada al 'amor a los animales' que invita a publicar, del 17 y hasta el 29 de febrero, una fotografía en las redes sociales de Zenia con su mascota bajo el hashtag #miamigomaspeludo.

Además, se podrá disfrutar de la exhibición-demostración de los perros expertos en materia de vigilancia y seguridad en un evento organizado en colaboración con las empresas Arikel y Vectalia. Con esta iniciativa, se pretende reconocer la labor de estos animales y otorgarles la importancia que merecen ya que Zenia Boulevard cuenta de forma habitual con el binomio de perro-vigilante en épocas de máxima afluencia.