La Federación de Sociedades Musicales celebra las desgravaciones a la música como "herramienta fundamental de apoyo"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha celebrado las desgravaciones fiscales para la enseñanza y práctica de música anunciadas por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así lo ha avanzado el jefe del Consell durante su discurso en el Debate de Política General que ha arrancado este martes en Les Corts, donde ha precisado que serán deducibles "la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música, tanto públicas como privadas, los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios a sociedades musicales o bandas de música y asistencia a conciertos para las rentas que más lo necesitan".

Al respecto, la FSMCV ha resaltado en un comunicado que se trata de una medida "largamente reivindicada" por ellos en los últimos dos años, como "una herramienta fundamental de apoyo a un colectivo que aglutina a más de mas de 1.000 bandas, 60.000 alumnos y más de 200.000 socios, vertebrando culturalmente y socialmente la Comunitat Valenciana".

Daniela González, presidenta de la FSMCV, ha expresado que valoran "de forma muy positiva" este anuncio, que supone "un paso necesario para un colectivo transversal y esencial para la cultura" de la autonomía valenciana. "Es también un reconocimiento al esfuerzo que las sociedades musicales realizan día a día, y un impulso muy importante en un año particularmente duro en el que nuestro movimiento ha vuelto a mostrar su mejor cara en la reconstrucción", ha subrayado.

Asimismo, la federación ha apuntado que con esta medida, a la espera de su concreción, "se refuerza no solo el apoyo económico a las familias y músicos, sino también el reconocimiento del papel de las sociedades musicales como uno de los grandes motores culturales, educativos y sociales del territorio valenciano".