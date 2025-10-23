Feid se suma al cartel de LOS40 Music Awards en el Roig Arena

Archivo - El cantante Feid durante una actuación - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

LOS40 amplía el cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025 con la confirmación de Feid, uno de los máximos nominados de esta edición. El Roig Arena de Valencia se teñirá de verde con el show exclusivo que ofrecerá el colombiano el próximo viernes 7 de noviembre.

El artista se suma a la lista de confirmados de la vigésima edición del evento, que cuenta con estrellas como Ed Sheeran, Aitana, Rels B, Dani Martín, Nicky Jam, Mora, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Pablo Alborán, Alleh & Yorghaki, Nil Moliner, Kapo, Luck Ra y De La Rose. Además, LOS40 desvelará muy pronto "una gran sorpresa", avanza la organización.

El también conocido como Ferxxo se subirá al escenario de LOS40 Music Awards tras anunciar su retirada temporal de los escenarios. El autor de éxitos como 'Luna' o 'Hey mor' acudirá acompañado de Tainy a uno de los eventos más importantes de la industria musical para regalar "un show inolvidable" a los valencianos.

Con siete nominaciones, Feid se coloca como uno de los máximos nominados de LOS40 Music Awards Santander 2025. Opta al trofeo en las candidaturas de Mejor Artista o Grupo Urbano, Mejor Álbum Urbano, Mejor Artista o Grupo en directo, Mejor Colaboración Latina, Mejor Colaboración Urbana, Mejor Vídeo Musical y Mejor Gira o Concierto.

La gala, que premiará los mejores trabajos musicales del panorama nacional e internacional del último año, se podrá seguir en todo el mundo a través de la web, la 'app' y el canal de YouTube de LOS40.