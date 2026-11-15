Feijóo se compromete a aprobar un nuevo modelo de financiación que corrija el "agravio" que sufre la Comunitat

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El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, en imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 10:44
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VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a todos los valencianos a través de un vídeo para trasladarles sus compromisos de cara al próximo 29 de noviembre, una fecha en la que, ha dicho, "tenemos la oportunidad de cambiar España y elegir un Gobierno que resuelva problemas históricos de esta tierra".

Feijóo ha situado como "prioridad" la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que "corrija el agravio que sufre la Comunitat Valenciana".

El líder del PP también se ha comprometido a aprobar el Plan Valencia, dotado con 12.000 millones de euros para ejecutar las inversiones que necesita la Comunitat, así como a impulsar una bajada de impuestos para trabajadores, familias, autónomos y jóvenes.

Además, ha defendido un Pacto Nacional del Agua "que permita construir infraestructuras frente a sequías e inundaciones y garantice el agua necesaria para el campo", junto a nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

"El cambio en España le vendrá muy bien a la Comunitat Valenciana", ha afirmado Feijóo, que ha pedido el apoyo de todos los valencianos para hacerlo posible y votar "el cambio necesario".

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