Feministas cargan en València contra Rubiales: "No se puede consentir que todo quede en un pequeño castigo"

Critican la calificación del TAD: "No nos conformamos con una falta grave, queremos su inhabilitación total"



VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración feminista ha cargado este viernes en València contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha reclamado su dimisión y ha reivindicado que España no se puede consentir que todo el caso quede en "un pequeño castigo" para el dirigente deportivo.

La convocatoria se ha desarrollado en la plaza de la Virgen a las 20.00 horas y ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista, Raquel, asesinada presuntamente por su expareja el pasado miércoles en la vivienda de este de Alzira (Valencia), así como por el agosto "negro" en toda España en cuanto a violencia de género.

Las personas asistentes han mostrado pancartas con los lemas 'Fuera Rubiales, fuera la caverna machista', 'Basta de cultura de la violación' o 'No más violencias contra las mujeres' y han coreado consignas como "Fuera Rubiales" o "Fuera el machismo del deporte".

La portavoz de la plataforma Lliures i Combatives del País Valencià, una de las entidades que han secundado la convocatoria, Ana Isabel Arellano, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su "rabia e indignación" por el comportamiento de Rubiales y ha reivindicado que "no se puede consentir" que todo el caso "quede en un pequeñito castigo".

En este punto, ha denunciado el "lavado de cara" que, a su juicio, se le ha llevado a cabo a Rubiales durante todo el proceso. "Hasta que el escándalo no ha saltado a nivel internacional no se ha movido un dedo para denunciarlo", ha lamentado.

También ha censurado que tanto desde "los platos de televisión" como desde "todos los sectores" las acciones de Rubiales se han "blanqueado". "Estamos aquí todas reunidas para expresar nuestra rabia, nuestra indignación y decirle a Jenni Hermoso que estamos contigo y que no vamos a parar hasta que este impresentable sea destituido y no esté al frente del deporte español", ha expresado.

"QUEREMOS SU INHABILITACIÓN"

Tras conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha calificado de falta "grave" el beso dado sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Luis Rubiales, pero no con falta de nivel "muy grave", como pedía el CSD, la portavoz de la plataforma Lliures i Combatives País Valencià se ha mostrado "indignada" por ver que al dirigente deportivo "no se le va a destituir ni inhabilitar del cargo".

Ante esta situación, ha garantizado: "Nos van a encontrar en las calles y no vamos a parar hasta que esto cambie". Y ha puesto de ejemplo el caso de Rubiales como demostración de cómo "el sistema machista en toda su expansión justifica la invasión de nuestros cuerpos, como si no mereciesen respeto". "No vamos a parar hasta que se inhabilite de forma total a Rubiales, no nos conformamos con una falta grave, queremos una inhabilitación", ha recalcado.

Libres y Combativas, la plataforma feminista impulsada por el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, había convocado para este viernes manifestaciones por toda España contra Rubiales por el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial.

Las concentraciones se han sucedido en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o València, entre otras. La plataforma ha pedido al Gobierno actuar en este caso: "Basta ya de vendernos la moto. Lo que tienen que hacer es destituir a este personaje y a toda la cúpula que le aplaude".