Feministas avisan a los partidos ante las elecciones: "Veremos quién trafica con los derechos de las mujeres"

Asociaciones feministas de Valencia han advertido este miércoles, ante las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, que "se verá quién hace política basura y trafica" con los derechos de las mujeres porque "no hay término medio: o se defiende una sociedad igualitaria o se está con el machismo más rancio y criminal".

Así lo han señalado representantes de organizaciones feministas de València en una rueda de prensa, en la que han leído un manifiesto suscrito por casi 100 organizaciones feministas, en la que han anunciado que se suman a la manifestación del próximo día 15 de enero ante el Parlamento andaluz por los derechos de las mujeres y que "no pararán" hasta los próximos comicios.

Al respecto, Mar Vicent, de XATEBA Asociación por la Igualdad y contra la violencia de género de Xàtiva y de la Plataforma Alerta feminista, ha señalado que las mujeres están "hartas" de que "se les reconozcan derechos como si fueran privilegios, de quitan y pon" y de que se las trate "eternamente como menores de edad".

"Estamos llenas de rabia porque somos conscientes de que más allá del ruido y la traca que están metiendo sigue habiendo mujeres maltratadas, asesinadas, violadas, agredidas y abusadas y mientras se hace política basura y se trafica con leyes que están pensadas para nuestra protección y nuestra defensa", ha recriminado.

"Estamos muy despiertas, tanto que hemos detectado con toda claridad a quienes se vistes con piel de cordero aunque sean más bien lobos, a quienes se ponen lazos violetas, guardan minutos de silencio y se hacen sitio en la pancarta y luego pretenden trivializar, ninguneando un fenómeno tan vergonzoso injusto y cruel como es la violencia machista contra las mujeres", ha constatado.

No obstante, ha recalcado que las mujeres son "tan positivas" que ven "en todo este barullo una oportunidad" de "ver y de que se vea la cara real y verdadera de algunos actores políticos y sociales de este país" porque "no hay término medio". "O se defienden derechos los de una sociedad igualitaria y las leyes que los protegen siempre mejorables pero nunca prescindibles o se muestra la cara del machismo más rancio y criminal", ha advertido.

Por ello, ha explicado que este manifiesto es un llamamiento a los hombres y las mujeres "decentes" de este país y a los agentes sociales para que "no se olviden de que los derechos humanos no lo son si la mitad de la población no los disfrutan y de que nosotras las mujeres no nos vamos a callar ni dar u paso atrás".

Del mismo modo, Herminia Royo, de la Asociación de Mujeres separadas y divorciadas, ha lanzado "un aviso a navegantes" y a "los poderes fácticos": "Las mujeres no vamos a estar calladas durante más tiempo, ni vamos a tirar la toalla". "Nos van a encontrar", ha advertido.

"NI UN PASO ATRÁS"

La periodista Rosa Solbes ha sido la encargada de leer el manifiesto, que se ha presentado de forma simultánea en 27 localidades de España suscrito por asociaciones de mujeres. A

partir de ahora se podrán adherir todas las asociaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que lo deseen. Royo ha señalado que la Asociación de Teólogos Juan XXIII ya les han trasladado su voluntad de sumarse, así como sindicatos como UGT, CCOO e Intersindical.

En el texto se advierte de que VOX quiere mantener a las mujeres "calladas, en casa, con la pata quebrada" y que hay que dejar claro que en "este retroceso de derechos" que quiere imponer esta "derecha envalentonada" tendrá "idéntica responsabilidad cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones como tristemente se está evidenciado en Andalucía por parte del PP y CS".

"Pero está igualmente nuestra responsabilidad y a partir de ahora, con citas electorales en la próxima primavera, se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que os jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos". "No vamos a callas. Ni un paso atrás", concluye.